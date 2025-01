Natürlicher Glamour: Die Haartrends der Ballsaison

Die Ballsaison ist alljährlich ein Highlight für modebewusste Damen, die mit ihrem Styling glänzen möchten.

Im Jahr 2025 setzt der Steinmetz-Bundy Privatsalon auf den Trend “Golden Nights”, bei dem natürliche Eleganz mit glamouröser Leichtigkeit vereint wird. Im Mittelpunkt stehen authentische Ausstrahlung, Bewegung und Struktur im Haar sowie warme Farbtöne, die die Persönlichkeit der Trägerin unterstreichen.

Glamour trifft auf natürliche Leichtigkeit

Hannes Steinmetz und sein Team haben mit “Golden Nights” eine Styling-Botschaft kreiert, die den Fokus auf natürlichen Glamour legt. Hochsteckfrisuren wirken locker und lebendig, während auch offene Haarvarianten mit gezielt gesetzten Wellen und Locken für Bewegung sorgen. “Steif und glatt gebürstetes Haar ist Vergangenheit, jetzt zählen Leichtigkeit und eine strukturierte Dynamik”, erklärt Steinmetz.

Die Farbpalette: Gold, Kupfer und Mocha Mousse

Ein weiteres Highlight der Saison sind warme, schimmernde Farbtöne. Gold-Nuancen, lebendiges Kupfer und die Trendfarbe Mocha Mousse setzen gezielt Akzente und unterstreichen die natürliche Lebendigkeit des Stylings. Wer kurzfristige Farbveränderungen ausprobieren möchte, kann mit Farbmasken oder Glazing-Technologie sanfte Highlights kreieren.

Struktur und Bewegung als zentrale Elemente

Die Frisuren der Ballsaison 2025 sind gekennzeichnet durch klare Strukturen und eine spielerische Bewegung. Anstatt starrer Hochsteckfrisuren setzt man auf ein kunstvolles Zusammenspiel von Wellen und Locken, das der Trägerin eine lebendige, dreidimensionale Ausstrahlung verleiht. “Wir lassen uns von Skulpturen aus der klassischen Bildhauerei inspirieren, um Frisuren zu schaffen, die eine natürliche, aber dennoch kunstvolle Wirkung erzielen”, so Steinmetz.

Perfekte Handwerkskunst für den großen Auftritt

Ob Hochsteckfrisur oder offene Haarpracht: Die Frisierkunst im Steinmetz-Bundy Privatsalon folgt höchsten handwerklichen Standards. Die Frisuren sind so konzipiert, dass sie aus jeder Perspektive perfekt aussehen und gleichzeitig den gesamten Ballabend sicher halten. “Unser Ziel ist es, dass sich jede Frau in ihrem Styling rundum wohl fühlt und unbeschwert tanzen kann”, betont Vanessa Steinmetz-Bundy.

Haarschmuck als funkelnder Eyecatcher

Neben der Frisur selbst spielt auch glitzernder Haarschmuck eine entscheidende Rolle. Passend zum Outfit wird funkelnder Kopfschmuck gezielt als Highlight eingesetzt. Der Steinmetz-Bundy Privatsalon bietet in seinen Wiener Standorten eine exklusive Auswahl an handgefertigten Schmuckstücken, die den Look abrunden und für einen glamourösen Auftritt sorgen.

Alles Walzer Magazin: Ihr Begleiter für die Ballsaison

Das “Alles Walzer Magazin” ist der ideale Begleiter für alle Ballbegeisterten. Es kann direkt in der Tanzschule Chris oder in der Stadtinformation im Rathaus Stadtservice Wien abgeholt werden. Die genaue Adresse lautet: 1010 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 1. Darin finden Sie wertvolle Tipps und Inspirationen für einen unvergesslichen Ballabend.