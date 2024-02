Sternenhalle-Lauffest bringt 11.335 Euro Spende

Die Premiere war ein voller Erfolg: Rund 1.000 Teilnehmer waren beim ersten Sternenhalle-Run der Volksbank im Herbst dabei. Es wurden stolze 11.335 Euro erlaufen, die an karitative Organisationen übergeben wurden.

Das Spendengeld wurde an die CliniClowns, an den Schottenhof in Penzing, SOS-Kinderdorf und an den Sterntalerhof ausgeschüttet. Der Schlusspunkt einer tollen Aktion, die von prominenten Sportlern wie Publikumsliebling Andi Goldberger und der „Sportlerin des Jahres“ Eva Pinkelnig unterstützt wurde. Mehr noch: Sie liefen gemeinsam mit 1.000 anderen Teilnehmern für den guten Zweck.

Zufriedener Initiator

Ins Leben gerufen wurde der Event von der Volksbank. Dazu Pressesprecher Wolfgang Layr: „Als regionale Hausbanken sind die Volksbanken eng mit ihren Kunden verbunden. Auch abseits von Geschäften und Finanzierungen nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr und möchten die Menschen zusammenbringen.“ Das ist mit dem Sternenhalle-Run voll gelungen.

Planungen für heuer laufen

Nach dem fulminanten Erfolg ist im Spätherbst die zweite Auflage geplant. Wieder werden Unternehmen, Teams, Familien, Kinder und Prominente für den guten Zweck laufen in der Sternenhalle laufen. Dabei sind Action, Spaß, Überraschungen und soziales Engagement einmal mehr garantiert.

Direktor Wolfgang Layr und Christiane Spiegl (Volksbank) mit Michaela Jeitler und Gabor Weiss-Izay vom Schottenhof (Bild: Volksbank).

Tanja Bamberger (Volksbank-Services für Banken) und Alexander Mairginter (SOS Kinderdorf) bei der Übergabe (Bild: Volksbank).