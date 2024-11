Sternsingen: Eine königliche Tradition mit Herz und Wirkung

Der Jahreswechsel steht vor der Tür, und damit auch eine der schönsten und lebendigsten Traditionen Österreichs: das Sternsingen.

Vom 27. Dezember 2024 bis zum 6. Jänner 2025 sind die „Heiligen Drei Könige“ in ganz Österreich unterwegs, um die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das Jahr 2025 zu überbringen. Die Kinder singen und sammeln auch für eine bessere Welt, um Menschen aus Armut und Ausbeutung zu befreien. Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, unterstützt mit den Spenden rund 500 Hilfsprojekte in Armutsregionen der Welt.

Eine lebendige Tradition mit spiritueller Botschaft

Das Sternsingen ist fest in der österreichischen Kultur verwurzelt. Mit Liedern und Segenssprüchen besuchen die Kinder Häuser und Wohnungen, um den traditionellen Segen „C+M+B“ („Christus Mansionem Benedicat“ – Christus segne dieses Haus, nicht “Caspar, Melchior und Balthasar”, wie oft angenommen) zu überbringen. Die Sternsinger erinnern dabei an die Heiligen Drei Könige und bringen die Botschaft von Frieden und Nächstenliebe in die Haushalte.

Hilfe für notleidende Menschen weltweit

Doch das Sternsingen ist mehr als ein Brauch – es ist auch eine der größten Solidaritätsaktionen des Landes. Mit den Spenden, die während der Aktion gesammelt werden, werden rund 500 Hilfsprojekte in den ärmsten Regionen der Welt unterstützt. Diese Projekte reichen von Bildungsinitiativen und Gesundheitsprogrammen bis hin zu Maßnahmen für sauberes Trinkwasser und nachhaltige Landwirtschaft.

Auch Papst Franziskus würdigt diesen tollen Einsatz: „Die Kinder werden zu Anwälten der Armen und Notleidenden in Afrika, Asien und Lateinamerika und bitten um finanzielle Hilfe, um das Leid dieser Menschen zu lindern.“

Ein Dankeschön an alle Beteiligten

Hinter der Sternsinger-Aktion steht ein beeindruckendes Engagement: Rund 85.000 Kinder und 30.000 Begleitpersonen sind jedes Jahr im Einsatz. Ihr Einsatz macht es möglich, dass mit den gesammelten Spenden rund eine Million Menschen jährlich geholfen wird. Ein herzliches Dankeschön gebührt allen, die diese Aktion möglich machen – von den kleinen Sternsingern bis zu den großzügigen Spendern.

Jetzt spenden

Mit ihren Spenden leisten die vielen Menschen in Österreich einen großartigen Beitrag zu einer gerechteren Welt. Diese wichtige Unterstützung kann gerne auch über das Spendenkonto der Dreikönigsaktion (IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330) oder online auf www.sternsingen.at/spenden erfolgen.