Strahlende Gewinner bei Bezirks Business und Medical Awards Simmering

Im stimmungsvollen Festsaal der Bezirksvorstehung Simmering wurden die Top-Betriebe des Bezirks ausgezeichnet. Ein Abend voller Stolz, Freude und Dankbarkeit.

Die Wiener Bezirksblatt-Leser und -Leserinnen haben entschieden – und die besten Unternehmen und Gesundheitsbetriebe im Bezirk gewählt. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart bedankte sich für „die gelungene Veranstaltung gemeinsam mit dem Wiener Bezirksblatt. Betriebe in Simmering tragen wesentlich dazu bei, dass unser Bezirk so gut funktioniert. Eine gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ist mir wichtig.“ Partner wie Wirtschaftskammer Wien-Bezirksobfrau Marie-Louise Prinz und Sebastian Koch von ViennaEstate Immobilien schlossen in ihren Eröffnungsreden inhaltlich an.

Große Freude bei den Medical Awards Preisträgern

Auch unsere vierbeinigen Lieblinge brauchen gute medizinische Versorgung. Dass dies den Simmeringern am Herzen liegt, zeigte auch die Vergabe eines Preises an die Tierarztpraxis von Dr. Julia Israiloff. Sie nahm mit ihrem Team den Award freudestrahlend entgegen: „Wir freuen uns sehr über diese Wertschätzung. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir scheinbar etwas richtig machen.“ Als nächster Gesundheitsbetrieb wurde die Geiselberg Apotheke ausgezeichnet – ein richtiger Familienbetrieb. Kurt Kisling und Stefan Kisling, Vater und Sohn, nahmen in Begleitung von ihren Ehefrauen Isabell und Gabriela den Award stolz entgegen. Da Geheimrezept, warum man so gerne in die Apotheke kommt, sieht Vater Kurt darin, dass „wir ein tolles Team haben und wenig Fluktuation. Die Leute kommen gerne rein, weil sie uns kennen und uns vertrauen.“ Und Sohn Stefan fügte auf die Frage zum Funktionieren des Generationenbetriebs lachend hinzu: „Es muss funktionieren, mein Vater hat mich sicher nicht gezwungen – wir lieben unseren tollen Beruf!“ Schließlich wurde der letzte Medical Award an Kinderarzt Dr. Johannes Eisenkölbl und sein Team übergeben, dessen Praxis bei den Simmeringern äußerst beliebt ist. Dr. Eisenkölbl kam in „Berufskleidung“ und freute sich über die Auszeichnung. Einen ernsten Wunsch hatte er auch: „Es braucht im Bezirk mehr Logo-, Ergo- du Physiotherapeuten – und mehr Sozialpädiatrie, um Jugendliche gut zu versorgen.“

Freudestrahlend: die besten Klein- und Mittelbetriebe

Bei den Kleinbetrieben freute sich Michael Baumgartner in Begleitung seiner Tochter Diyana über den 3. Platz, der in seinem Shop British Style Modisches aus England anbietet: „Wir sind eines der letzten Geschäfte mit Markenware in Simmering. Die Auszeichnung freut uns besonders, da wir nächstes Jahr auch unser 20-Jahre-Jubiläum feiern.“ Auf Platz 2 konnte sich Bad-Wärme-Gas-Klima Svoboda behaupten. Rene Svoboda nahm mit seiner Frau Sabine die Auszeichnung entgegen. Platz 1 ging an Frauentraining Tamara Grießler, die maßgeschneiderte Fitnesstrainings anbietet und auch als Personal Trainer in Firmen im Einsatz ist. Ihr liegt am Herzen, dass einem durch regelmäßiges Training „zu mehr psychischem und körperlichen Wohlbefinden und Ausgeglichenheit verholfen wird.“ In der Kategorie der Mittelbetriebe ging Platz 3 an das Schmankerlbräu. Mit Qualität und Wiener Küche haben sich Inhaber Christian Schwarz und Gabrielle Meidlinger in die Herzen der Wiener gekocht. Herr Schwarz bedankte sich in seiner Rede bei „unseren tollen Mitarbeitern, ohne die wir es nicht bis zu diesem Award geschafft hätten.“Über den 2. Platz freute sich Thomas Gailer vom Concordia Schlössl, das man durchaus als ein „Wahrzeichen Simmerings“ bezeichnen kann. Der erste Platz ging an die Firma Speed Car GmbH, die leider an diesem Abend nicht vor Ort sein konnte.

Großbetriebe: die Top 3 in Simmering

In der Kategorie der Großbetriebe wurde der Aufzughersteller Otis würdiger Dritter. Auf Platz 2 positionierten sich die Wiener Netze. Robert Rempl und Roman Steinwender nahmen stolz den Bezirks Business Award entgegen: „Im weltweiten Vergleich sind die Wiener Netze einer der sichersten Netzbetreiber der Welt – es gibt nur ganz wenige Störungen, die meistens wetterbedingt und schnell wieder behoben sind. Dank unserer großartigen Mitarbeiter und der guten Sozialpartnerschaft mit dem Bezirk können wir den Wünschen und Bedürfnissen unserer 2 Millionen Kunden entsprechen.“ Platz 1 ging an die Bestattung Wien. Geschäftsführer Mag. Jürgen Sild und Alexander Weihs, Leitung des Geschäftsbereichs Vertrieb, übernahmen die Auszeichnung. Jürgen Sild: „Es freut mich, dass es ein Publikumspreis ist, weil der Tod ist kein leichtes Thema. Wir haben bei der Bestattung Wien auch einen etwas humoristischen Zugang dazu gesucht, das kommt bei den Wienerinnen und Wienern gut an.“

Die Gewinner der Business Awards Simmering:

Bezirks Medical Awards

Tierarztpraxis Dr. Julia Israiloff

Geiselberg Apotheke

Ordination Dr. Johannes Eisenkölbl

Bezirks Business Awards

Kleinbetriebe

Platz: Frauentraining Tamara Grießler Platz: Bad-Wärme-Gas-Klima Svoboda Platz: British Style

Mittelbetriebe

Platz: Speed Car GmbH Platz: Concordia Schlössl Platz: Schmankerlbräu

Großbetriebe

Platz: Bestattung Wien Platz: Wiener Netze Platz: Otis Austria

