Straßenbahn Linie 18: Alle Details zur Verlängerung

Ab 2026 fährt die Straßenbahn-Linie 18 von U2 Stadion bis Burggasse-Stadthalle. So werden auch die U-Bahn und die S-Bahn miteinander verknüpft. Die Bauarbeiten für die rund 3 km lange Neubaustrecke mit sieben neuen Haltestellen starten Mitte 2025. Außerdem werden entlang der Strecke mehr als 200 neue Bäume gepflanzt.

Mit der Verlängerung der Linie 18 von der Schlachthausgasse bis zum Stadion schafft die Stadt nun eine neue direkte und klimafreundliche Verbindung von 2. und 3. Bezirk und nutzt die Umbauten gleichzeitig für Verkehrsberuhigung, Entsiegelung und Begrünung. Bereits im Herbst 2026 wird die Linie 18 dann von Stadion bis Burggasse-Stadthalle fahren und dabei zahlreiche Umstiegsmöglichkeiten zu U-Bahn und S-Bahn bieten.

Jährlich 6 Millionen Fahrgäste

Der Ersatz von Bus durch Straßenbahn wertet die Verbindung zwischen 2. und 3 Bezirk massiv auf: Umwege übers Zentrum inklusive Umstiege entfallen, die Fahrgastkapazitäten werden deutlich erhöht und U-Bahnen entlastet. Daraus ergibt sich eine weitere attraktive Öffi-Achse von der Donaustadt in den Süden und Westen Wiens. Rund sechs Millionen Fahrgäste werden die neue Bim-Verbindung jährlich nutzen.

Neue Option bei Großveranstaltungen

Eine wichtige Rolle erfüllt die Verlängerung der Linie 18 aber auch im „Freizeitverkehr“ durch die Anbindung vom Prater mit seinen zahlreichen Sport- und Spielflächen, inklusive Stadionbad. Auch bei der Verkehrsorganisation im Zuge von Großevents z.B. im Ernst-Happel-Stadion wird die Linie 18 eine wichtige Funktion erfüllen. Die Haltestelle Ernst-Happel-Stadion wird bei Großveranstaltungen im Stadion zur Endhaltestelle der Linie 18, Straßenbahnzüge können in der hier befindlichen Schleife vorzeitig wenden. Stadion-Besuchern steht somit zukünftig neben der U-Bahn-Linie U2 eine weitere Option zur An- und Abreise zur Verfügung. Mit der Linie 18 sind Veranstaltungsbesucher direkt mit dem Hauptbahnhof und Westbahnhof verbunden. Gudrun Senk, Geschäftsführerin der Wiener Linien: „ Für Konzert- und Fußballfans ist diese Verlängerung ein absoluter Gewinn – für die schnelle An- und Abreise bei Events wird sogar eine zusätzliche Wendeschleife direkt beim Stadion errichtet.“

Linie 18 als Ausweichroute für S-Bahn

Durch eine bessere Querverbindung zwischen 2. und 3. Bezirk leistet die neue Strecke einen Beitrag für eine gleichmäßigere Auslastung im öffentlichen Verkehrsnetz. In Störungsfällen steht mit der Verbindung über die neue Straßenbahnstrecke außerdem eine leistungsfähige Ausweichroute zur Verfügung. Das wird bereits ab Herbst 2026 relevant sein, wenn die S-Bahn-Stammstrecke für umfassende Sanierungsarbeiten durch die ÖBB gesperrt ist. Die verlängerte Linie 18 wird dann bereits als großräumige Ausweichroute zur Verfügung stehen und besonders auch ab der S-Bahn-Station St. Marx nach Osten eine attraktive Alternative bieten.

Entlastung bestehender Linien

Durch die Verlängerung der Linie 18 werden Bus- und U-Bahnlinien entlastet. Die Linie 18 wird die Route der Buslinie 77A großteils übernehmen und die Verbindung damit aufwerten. Die Buslinie wird im 3. Bezirk weiterhin zwischen S-Bahn-Station Rennweg und Schlachthausgasse fahren und etwa den Rabenhof und das Klinikum Landstraße anbinden. Im 2. Bezirk wird die Strecke zwischen U2 Stadion und Lusthaus durch eine neue Buslinie 78A bedient. „Die Verlängerung der Linie 18 von der Schlachthausgasse bis zum Prater stellt zweifelsohne eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs dar. Nicht nur die Bewohner der Leopoldstadt und der Landstraße werden von der neuen Streckenführung profitieren, sondern alle Wiener“, betont Erich Hohenberger, Bezirksvorsteher des 3. Bezirks.

Verknüpfung mit Stadtentwicklungsgebieten

Die Linie 18 sorgt auch für eine verbesserte Anbindung und Verknüpfung von Stadtentwicklungsgebieten. Entlang der bestehenden und neuen Strecke der Linie 18 liegen etwa Viertel Zwei, Schnirchgasse/TrIIIple, Village im Dritten und das Quartier Belvedere. Mit der Linie 18 erhalten diese Gebiete eine zusätzliche Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und werden untereinander sowie mit den bestehenden Siedlungsgebieten vernetzt. Auch die zukünftigen Bewohner des derzeit in Bau befindlichen Wohnbaus mit 118 neuen Gemeindewohnungen am Eck Engerthstraße/Dr.-Natterer-Gasse werden von der Verlängerung der Linie 18 profitieren. „Im Zuge des Ausbaus wird es auch zahlreiche Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrende geben“, freut sich auch Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, über den Bim-Zuwachs im Bezirk.

Künftig weniger Kfz-Verkehr

Der grüne Prater ist eines der wichtigsten Naherholungsgebiete der Wiener. Bisher war es Kraftfahrzeugen unter der Woche erlaubt, den grünen Prater über Stadionallee und Meiereistraße zu durchfahren. Das wird künftig nicht mehr möglich sein. Damit ist garantiert, dass die Straßenbahn zügig vorankommt und nicht von Autos blockiert wird. Die Zufahrt von Westen zu Siedlungsgebieten bzw. von Osten zu Sportanlagen bleibt weiterhin möglich. Der Prater wird damit nachhaltig verkehrsberuhigt. Auch der Olympiaplatz, wo sich eine neue Haltestelle der Linie 18 befinden wird, wird begleitend zum Straßenbahnprojekt neugestaltet und begrünt.

Neuer breiter Radweg durch grünen Prater

Der Ausbau der Straßenbahnstrecke bringt auch Verbesserungen für den Radverkehr: In der Meiereistraße zwischen Hauptallee und Engerthstraße wird ein neuer, über 3 Meter breiter Zwei-Richtungsradweg errichtet. Damit wird diese wichtige Radroute durch den Prater zukünftig durchgehend baulich vom KFZ-Verkehr und der Straßenbahn getrennt. Neue und verbesserte Radwege sind auch in der Dr.-Natterer-Gasse, am Beginn der Stadionallee und auf der Stadionbrücke sowie in der Würtzlerstraße zwischen Erdbergstraße und Markhofgasse geplant.

87 Mio. Euro für Projekt

Insgesamt investieren die Stadt und die Wiener Linien rund 87 Millionen Euro in das Öffi-Ausbau-Projekt. Darin sind unter anderem die Kosten für die erforderlichen Adaptierungsmaßnahmen der Stadionbrücke sowie die Anschaffung von vier zusätzlichen neuen Fahrzeugen des Typs Flexity Wien zum Betrieb der verlängerten Strecke enthalten.

Die neue Strecke im Detail

Die neue Strecke ist ca. 3 km lang und hat 7 neue Haltestellen: