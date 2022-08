Street Art River Cruise startet mit Kick Off Fahrt am Donaukanal

Vom DDSG Blue Danube Schiff aus, können jeden Sonntag die Graffitis am Wiener Donaukanal bewundert und Wissenswertes dazu erfahren werden.

Die Ufer des Donaukanals sind im Bereich der Inneren Stadt nahezu durchgängig mit Graffitis verziert und bilden somit ein Museum der besonderen Art. Bereits in den 1980er Jahren hat hier eine junge Szene begonnen an den begrenzenden Mauern künstlerisch tätig zu werden. Nirgendwo anders in Wien kann man Graffiti Bilder in dieser Dichte bewundern. Auf der etwas mehr als eine Stunde dauernden gestrigen Kick Off Fahrt, welche im Rahmen der City Cruise stattfand, konnten die _Exponate“ vom exklusiven Kapitänssalon aus, mit seinem kleinen Freideck, besonders gut bewundert werden. Street Art Experten der Levin Statzer Foundation begleiteten diese Schifffahrt und präsentierten Wissenswertes zur Geschichte, zu den Wandbildern und deren Künstler:innen. Vor Ort entstand auch live ein neues Wandbild zum Thema Schiff und DDSG Blue Danube.



In Gedenken an Levin Statzer (1975-2005) gründeten Familie und Freunde den Kunstverein Levin Statzer Urban Art, um in seinem Sinne Künstler und Projekte aus dem Bereich Street / Urban Art zu fördern www.levin-statzer.at

„Eine Fahrt durch die wahrscheinlich längste Open Air-Galerie Österreichs, zeigt den Donaukanal und seine Street Art Kunstwerke aus einem besonderen Blickwinkel„, erklärt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Hanreich, der die Gäste an Bord der MS Blue Danube auch begrüßte.



Street Art River Cruise, im Rahmen der City Cruise

vom 4.9. – 30.10.2022, Abfahrt immer 16:00 Uhr

Schiffstation Wien / City Schwedenplatz – Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien.

Dauer 1:15 Minuten

Preis €33,- Erwachsene, € 22,- Kinder von 10 – 15 Jahren



Die Street Art River Cruise ist dieses Jahr auch erstmalig Teil der ORF Lange Nacht der Museen“ am 1. Oktober 2022.



