Stressfrei ins neue Jahr: Mit den Öffis durch die Silvesternacht

Auch dieses Jahr sorgen die Wiener Linien dafür, dass alle Feiernden sicher und bequem zu ihren Silvesterpartys und wieder nach Hause kommen. Am 31. Dezember 2024 fahren alle Linien tagsüber wie an einem Samstag.

Am Vormittag des 31. Dezembers kann es aufgrund des Silvesterlaufs im Bereich der Ringstraße und des Kai zu Änderungen kommen. Fahrgäste sollten auf Durchsagen achten und die WienMobil-App oder die Website der Wiener Linien für aktuelle Informationen nutzen.

Rund um die Uhr unterwegs an Silvester

In der Silvesternacht verkehren die U-Bahnen durchgehend, ergänzt durch zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien, die ebenfalls die ganze Nacht im Einsatz sind. Viele Linien werden wegen der großen Nachfrage in kürzeren Intervallen fahren. Aus Sicherheitsgründen bleibt die U-Bahn-Station Stephansplatz ab 21 Uhr geschlossen. Aktuelle Infos sind in der WienMobil-App und online abrufbar.

Verbesserte Intervalle ab 2025

Pünktlich zum neuen Jahr werden auf den Buslinien 44A, 45A, 46A, 46B, 53A, 54A, 54B und 60A die Intervalle verdichtet. Damit sorgt die Stadt auch nach Silvester für eine noch bessere Anbindung und mehr Komfort im öffentlichen Verkehr.