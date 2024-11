Ströck-Eigentümerinnen vom Bürgermeister ausgezeichnet

Am Montagnachmittag wurde den Eigentümerinnen der Traditionsbäckerei Ströck, Gabriele und Irene Ströck, das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien verliehen.

Die Zeremonie fand im ehrwürdigen Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses statt und würdigte die beeindruckenden Leistungen und das Engagement der Unternehmerinnen.

Historische Wurzeln der Traditionsbäckerei

Die Erfolgsgeschichte der familiengeführten Bäckerei begann im Jahr 1970, als Johann und Hilde Ströck in der Langobardenstraße in Wien Donaustadt eine kleine Bäckerei übernahmen. Später übernahmen die Söhne Gerhard und Robert Ströck das Geschäft und entwickelten es gemeinsam mit ihren Ehefrauen Gabriele und Irene zu einem Unternehmen mit heute 80 Filialen im Großraum Wien. Bereits ab den 1980er-Jahren setzte Ströck auf Innovation: Neben der Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels wurden Tiefkühl-Teiglinge für die ersten Backshops produziert. 1994 eröffnete Ströck die erste Bäckerei in einer Wiener U-Bahn-Station.

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung als Leitbild

Ströck positionierte sich früh als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Bereits 1994 wurde eine Partnerschaft mit der Bio-Marke „Ja! Natürlich“ geschlossen. Gabriele Ströck setzte 2006 ein starkes Zeichen, indem das gesamte Kaffeesortiment auf Bio und Fairtrade umgestellt wurde. Heute stammt das gesamte verarbeitete Getreide aus österreichischem Anbau, und 70 Prozent des Mehls sind biologisch zertifiziert.

Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen stark für soziale Projekte. Die 2020 von Gabriele und Gerhard Ströck gegründete WE&ME Foundation widmet sich der Erforschung der Krankheit ME/CFS und schafft Bewusstsein für diese schwere neuroimmunologische Erkrankung. Das Engagement der Familie geht weit über finanzielle Mittel hinaus und erfordert hohen persönlichen Einsatz.

Innovative Konzepte und Förderung von Talenten

Die Förderung von Nachwuchskräften ist ein zentrales Anliegen des Unternehmens. Irene Ströck führte 2007 die sogenannte Lehrlingswoche ein, bei der Auszubildende eigenständig eine Filiale leiten. Diese Methode fördert Verantwortungsbewusstsein und stärkt die Bindung an das Unternehmen.

Gabriele und Irene Ströck setzen zudem auf außergewöhnliches Design und kundenfreundliche Konzepte. Dies spiegelt sich in den 80 Filialen und den drei „Ströck-Feierabend“-Standorten wider, die Restaurant und Bäckerei vereinen. Auch außergewöhnliche Werbekampagnen, die mehrfach ausgezeichnet wurden, tragen zur Strahlkraft der Marke bei.