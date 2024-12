Studenten-Wohnheim Milestone Erdberg eröffnet

Das neue Studentenwohnheim Milestone Vienna Erdberg in Neu Marx hat offiziell seine Türen geöffnet. Es bietet Studierenden modernes, nachhaltiges Wohnen sowie ideale Lernbedingungen und eine hervorragende Anbindung an das akademische und kulturelle Leben sowie die Freizeitangebote der Stadt.

Das Studentenwohnheim ist Teil des Gesamtkonzepts Stadtquartier@WienArena, das von der Raiffeisen Property Holding International (RPHI) errichtet wird, und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Deckung des steigenden Bedarfs an studentischem Wohnraum in der Bundeshauptstadt. „Wien als erstklassiger Hochschulstandort zieht zunehmend nationale und internationale Studierende an, was den Bedarf an Wohnraum stetig steigen lässt. Wir freuen uns, mit Milestone Vienna Erdberg unser hochwertiges Angebot erneut erweitert zu haben. Das Studentenwohnheim hebt das studentische Leben auf ein neues Niveau, und das in einer Lage, die Studium und Freizeit perfekt verbindet“, betont Christof Flöckner, Geschäftsführer von Milestone.

Studentenwohnheim in einem attraktivem neuen Stadtteil

Den Studierenden stehen insgesamt 418 Zimmer in unterschiedlichen Kategorien zur Verfügung. Alle Wohneinheiten kommen komplett möbliert zur Vermietung. Das Gebäude bietet außerdem Fitness-, Musik- und Mehrzweckräume sowie eine große Terrasse zur gemeinsamen Nutzung. Das Studentenwohnheim Milestone Vienna Erdberg weist eine Bruttogeschoßfläche von 14.600 m² auf. Im ersten Quartal 2025 folgen 48 Serviced Apartments sowie Shop- und Büroflächen mit einer Bruttogeschoßfläche von 4.600 m². „Auf dem 50.000 m² großen Gelände des Stadtquartier@WienArena entsteht in den kommenden Jahren ein zukunftsorientierter und attraktiver Stadtteil“, erklärt Karl-Maria Pfeffer, Geschäftsführer Raiffeisen Property Holding International, bei der Eröffnung. „Die Infrastruktur und die Entwicklung dieses Bezirks machen den Standort besonders attraktiv für Studierende aus dem In- und Ausland. Nur wenige Gehminuten entfernt liegen das Biologiezentrum der Universität Wien, Naherholungsgebiete und künftig auch die Wien Arena selbst. Besonders hervorzuheben ist die hervorragende Anbindung an den öffentlichen Verkehr durch U-Bahn und Straßenbahn.“

Umweltfreundlich und nachhaltig in Ausführung und Betrieb

Das Studentenwohnheim setzt auf nachhaltige Technologien wie Grundwassernutzung, Wärmepumpen, Bauteilaktivierung und eine flächendeckende Photovoltaikanlage auf dem Dach. Eine Gold-Zertifizierung durch die ÖGNI wird angestrebt, die Vorzertifizierung in Gold ist bereits erreicht. „Lebenszyklusorientiertes Denken und nachhaltiges Bauen sind für die RPHI von jeher essenziell und seit unserer Gründung ein fester Bestandteil unserer Philosophie“, so Pfeffer abschließend.

