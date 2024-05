Summerstage: Sonniger Start für die 29. Saison

Nachdem bei den Eröffnungen der letzten Jahre eher kühles und regnerisches Wetter herrschte, konnten sich die Besucher der diesjährigen 29. Summerstage-Eröffnung über eine willkommene Abwechslung freuen: Strahlender Sonnenschein und wolkenloser Himmel begleiteten das Event, das ohne die üblichen Regengüsse auskam.

Feiern bis in die Morgenstunden

Rund 1000 treue Fans der Summerstage strömten zusammen, um den Start in die neue Saison gebührend zu zelebrieren. Die Stimmung war ausgelassen und die Feierlichkeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Selbst die Bezirksvorsteherin Saya Ahmad ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit dem Gründer der Summerstage, Ossi Schellmann, die offizielle Eröffnung vorzunehmen. Gemeinsam mit zahlreichen Gästen wie Adi Hirschal, Konstanze Breitebner, Miriam Hie, Eser Akbaba, Alf Poier und viele mehr, genoss sie das fulminante Eröffnungskonzert von Big John und seiner Vienna Soul Society.

Großartiger Auftakt in die Saison

Mit diesem gelungenen Auftakt ist die Summerstage offiziell eröffnet und bereit, die kommenden Monate mit Musik, Tanz und Unterhaltung zu füllen. Der Sommer kann kommen – und mit ihm zahlreiche unvergessliche Momente auf der Summerstage.