Theater im Bezirksmuseum: Ida Pfeiffer, Österreichs erste Weltreisende

Der Verein „Theaterweiber” bringt am 24. Mai 2024 im Bezirksmuseum Landstraße die Lebensgeschichte einer spannenden Frau auf die Bühne. Die Wienerin Ida Pfeiffer eroberte im Biedermeier von Wien aus die Welt – und wurde so zu Österreichs erster Weltreisender.

Mutige Frau aus Kaisermühlen zieht in die Welt

Die Wienerin Ida Pfeiffer (1797-1858) startete im Mai 1842 von Kaisermühlen aus alleine ihre erste große Reise, die sie in das Heilige Land führte und in den folgenden Jahren zweimal um die ganze Welt. Ohne Begleittross und möglichst kostengünstig war sie auf Segelschiffen, mit Eselkarren, auf Maultieren, meist zu Fuß, oft auch zu Pferd unterwegs. Sie scheute keine Mühe und kein exotisches Getier. Sie ist damit Österreichs erste Weltreisende und als Frau des Biedermeier allein in fremden Kontinenten unterwegs eine wahre Reise-Pionierin.

Fundstücke noch heute im Museum zu sehen

Die 44-jährige, keineswegs begüterte Bürgersfrau und Mutter zweier erwachsener Söhne hat bis zu ihrem Tod ihren großen Traum vom Reisen konsequent und unter zum Teil unvorstellbaren körperlichen Strapazen verwirklicht. Auf sich allein gestellt, umrundete sie zweimal die Welt und durchquerte als erste Europäerin Sumatra. Ihre zahlreichen botanischen und zoologischen Funde, Insekten, Spinnen, Vögel u.ä – verkaufte sie an das heutige Naturhistorische Museum und finanzierte sich dadurch ihre nächsten Reisen. Ihre Sammlung umfasste schließlich viele tausend Objekte, die heute noch im Naturhistorischen Museum zu besichtigen sind. Pfeiffers lebendig verfassten Reiseberichte, die in sieben Sprachen übersetzt wurden, geben Zeugnis von einer Frau, die voll Neugier auf fremde Kulturen zuging und mit großer Wissbegierde versuchte, alles Fremde und Exotische aufzunehmen und kennenzulernen.

Ida Pfeiffer – Eine Wiener Biedermeier-Dame reist um die Welt

Aufführung mit anschließendem Spaziergang auf den Spuren der Wienerin

24. Mai 2024, 18 Uhr

Bezirksmuseum Landstraße

Sechskrügelgasse 11, 1030 Wien

Eintritt frei!

Reservierung erforderlich unter Tel.: 0699/11 02 12 78 oder E-Mail: info@theaterweiber.at

Bezirksmuseum Landstraße

Verein Theaterweiber