Ob zu knusprigen Nachos, in saftigen Burritos oder klassischen Tacos – die neue Salsa Picante Sauce ist die ideale Begleitung für viele Tex-Mex-Gerichte. Die Rezeptur punktet nicht nur geschmacklich: Sie ist vegan, glutenfrei und kommt ganz ohne Zuckerzusatz oder Konservierungsstoffe aus. So steht dem unbeschwerten Genuss bei der nächsten Tex-Mex-Night nichts im Weg.

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