„Kunst trifft Kulinarik“ verwandelt das Pichlmaiers zum Herkner in einen Raum sinnlicher Begegnungen, in dem zeitgenössische Malerei und exzellente Küche frisch und lustvoll miteinander verschränkt werden. Gastgeber Christiane und Martin Pichlmaier laden gemeinsam mit Künstler Pablo Meier-Schomburg zu einem exklusiven Abend.

Kunst trifft Genuss: Begegnungen im intimen Rahmen

Nur eine begrenzte Zahl an Gästen kommt in den Genuss, Kunstwerke aus nächster Nähe zu erleben und zugleich mit Spitzenwinzern aus Österreich ins Gespräch zu kommen. Namen wie Bründlmayer, Hiedler, Donabaum, Gager oder Spirituosenlegende Hans Reisetbauer stehen für höchste Qualität und verleihen dem Event auch gesellschaftskulturelle Strahlkraft. Hier entstehen Begegnungen: zwischen Gästen, Künstler, Gastgebern und natürlich zwischen dem Genuss von Kunst und von Spitzen-Kulinarik.

Pablo Meier-Schomburg: Grenzgänger der Wiener Szene

Pablo Meier-Schomburg zählt zu den ungewöhnlichsten Persönlichkeiten der Wiener Kulturszene. Als Künstler und Maître d’hôtel im Schwarzen Kameel bewegt er sich täglich zwischen Kunst und Gastronomie. Diese seltene Verbindung zweier Disziplinen prägt auch seine Malerei: abstrakt-expressionistisch, energiegeladen, farbintensiv und voller spontaner Setzungen. Mehr als 250 Werke hat er seit 2020 geschaffen, viele davon bereits in internationalen Sammlungen. Am 15. April bringt er seine jüngsten Arbeiten nach Hernals und lädt ein, den Dialog zwischen Kunst- und kulinarischem Genuss neu zu denken.

Feine Küche: Signature Bites und internationale Weine

Das Pichlmaiers zum Herkner ist seit Jahren eine feste Größe im 17. Bezirk. Ein Ort, der Wiener Tradition mit zeitgemäßem Handwerk verbindet. Genau dieses Prinzip führt Küchenchef Roman Artner an diesem Abend fort. Er serviert eine Reihe feiner Signature Bites im Flying Style, die den kulinarischen Rhythmus der Veranstaltung bestimmen. De Weinbegleitung stamm von österreichischen Spitzenbetrieben bis hin zu internationalen Ergänzungen wie Château Routas aus der Provence. Ein Abend, der zeigt, wie vielfältig und geschmackvoll Wien heute denkt und genießt.

15. April 2026, ab 18 Uhr

Pichlmaiers zum Herkner

Dornbacher Straße 123, 1170 Wien

Beitrag: € 50,00 pro Person

Anmeldung: Bis 8. April 2026 per Mail an pichlmaiers@zumherkner.at (begrenzte Teilnehmerzahl).

www.zumherkner.at