Tag der Generationen beim SK Rapid

Am 22. Oktober steht für den SK Rapid das nächste Heimspiel gegen A. Klagenfurt am Programm. Spielbeginn im Allianz Stadion ist um 17:00 Uhr, doch bereits einige Stunden zuvor wird in Hütteldorf Fußball gespielt. Der Spieltag wird nämlich unter das Motto „Tag der Generationen“ gesetzt, wo wir in Zusammenarbeit mit dem KWP (Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser) einige Aktionen umsetzen werden.

So werden beispielsweise zahlreiche BewohnerInnen der verschiedensten „Häuser zum Leben“ dem Meisterschaftsspiel von der Nordtribüne aus beiwohnen, 22 davon können kurz vor Spielbeginn dann ganz besondere Augenblicke erleben. Beim Spiel gegen Klagenfurt werden ausnahmsweise keine Kinder die beiden Mannschaften beim Einlaufen aufs Spielfeld begleiten, sondern eben etwas ältere Rapid-Fans.

Darüber hinaus wird der Ball bereits ab 10:00 Uhr am Kunstrasenplatz gleich neben dem Allianz Stadion rollen. Im Rahmen eines „Generationenkickerls“ werden acht Mannschaften, welche aus den unterschiedlichen Generationen (von Nachwuchskickern des SK Rapid über Spieler unseres Special Needs Teams, MitarbeiterInnen der „Häuser zum Leben“ bis hin zu PensionistInnen) zusammengestellt sind, ein sicher spannendes Turnier bestreiten. Als spezielles Highlight wird jede Mannschaft durch eine Rapid-Legende, u.a. Stefan Kulovits, Florian Sturm, Erwin Hoffer, Rene Wagner uvm., verstärkt.