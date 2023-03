Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy lud zum „Tag der offenen Tür“ in sein Büro in Donaustadt und war überwältigt vom großen Interesse der Bevölkerung. Viele Menschen kamen einfach, um sich die neuen Räumlichkeiten anzusehen, andere wollten aber auch ihre Anliegen, Sorgen und Wünsche mitteilen. Nevrivy: „Danke an alle für die vielen interessanten Gespräche!“