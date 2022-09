Am 25. September ­findet in ganz Österreich der Tag des Denkmals statt. Dabei ­stehen denkmalgeschützte Gebäude aus den unterschiedlichsten Epochen im Fokus. Auch ­Sanierungen und Bauar­beiten rund um ausgewählte Denkmäler werden im Rahmen von Führungen und Vorträgen für Interessierte erläutert. Dutzende Standorte in Wien warten nun ­darauf, erkundet zu werden. Das ­gesamte Programm ist online zu finden unter: www.tagdesdenkmals.at