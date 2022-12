Floridsdorfer Sieger mit großem Herz

Alljährlich zeichnen die Leserinnen und Leser des WIENER BEZIRKSBLATTs die besten Betriebe der Bezirke aus. Bei den diesjährigen Bezirks Business Awards 2022 in Floridsdorf holte die Tanzschule Lamp den dritten Platz in der Kategorie Kleinbetriebe. Bei der Weihnachtsfeier der Tanzschule sammelte man für das TierQuarTier Wien. Diese wurden am 28. Dezember übergeben.

Viel Herz

Auch in schwierigen Zeiten zeigten die tanzenden Kundinnen und Kunden und das Team der Tanzschule viel Herz und Zusammenhalt: Bei der traditionellen Weihnachtsfeier kamen aus dem Punschverkauf und Spenden eine Spendensumme von 1.125,90 Euro zusammen. Das Team der Tanzschule spendete sogar das eingenommene Trinkgeld.

Der Spendentopf wurde nun dem TierQuarTier übergeben. Stellvertretend für die tierischen Bewohner nahmen Betriebsleiter Thomas Benda und Anna Putz aus dem TierQuarTier die Spenden entgegen. Bei einem anschließenden Rundgang wurde gezeigt, wie wie die Spende den Tieren zu Gute kommen werden.

Mehr Infos zur Tanzschule Lamp: www.tanzschule-lamp.at/