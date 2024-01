Teilnehmer-Rekord bei der „Stunde der Wintervögel“

Wien – Deutlich weniger Haussperlinge

In Wien zählten insgesamt 2.472 Vogelfans rund 18 Vögel pro Zählung (18,3) an 1.900 Standorten – wie Gärten, Balkonen oder im Park. Das war um ein Drittel weniger als im österreichweiten Durchschnitt (32,3). Diese geringe Anzahl an Vögel pro Zählort in Wien erklärt sich dadurch, dass sich im urbanen Raum tendenziell weniger Vögel aufhalten als in ländlichen Gebieten. Die Kohlmeise behauptete heuer in der Bundeshauptstadt erneut ihr Siegerstockerl: 9.160 Individuen konnten an 84,4% der Zählorte bestätigt werden. Die Aaskrähe flog wiederum auf Platz zwei. Hier war eine leichte Abnahme gegenüber dem Vorjahr zu beobachten. Auf Platz drei flog die Amsel, die zwei Plätze gut machte.

Der Haussperling, der österreichweit der zweithäufigste Wintervogel war, stürzte in Wien mit einem Minus von 27,1% auf Platz sieben. Dieser Trend – wonach laufend weniger Haussperlinge in Wien beobachtet wurden – zeigte sich bereits über die letzten Jahre hinweg. Der Hausspatz ist eine Art, die sich ganzjährig in Städten und Dörfern aufhält und deren Zahlen nicht durch Witterungsverhältnisse, Samenangebot im Wald oder Zuzug aus dem Norden beeinflusst werden. Die Ursachen für das sinkende Auftreten sind in den Lebensraumverschlechterungen für Vögel in den Siedlungen zu finden: Zunehmend naturfern gestaltete Gärten, der Verlust von Hecken und von alten Baumbeständen und die ungebremste Bodenversiegelung dürften sich negativ auf die Bestände der Siedlungsvögel auswirken.

Die Winterkälte lockte hingegen die Wacholderdrossel vermehrt aus dem Norden Europas in den städtischen Raum. Ihr Auftreten war dreimal so häufig wie in den beiden Vorjahren. Der Langzeittrend über die 15-jährige Zählreihe (2010 bis 2024) zeigte österreichweit eine kontinuierliche Abnahme der Vögel pro Zählort, so auch in der Bundeshauptstadt: Zu Beginn der Zählreihe 2010 waren es in Wien noch 30 (29,9) Vögel pro Garten, die von 384 Wiener:innen gemeldet wurden. Inzwischen sank dieser Wert auf rund 18 (18,3) Vögel pro Garten. Über die Zähljahre verfünffachte sich hingegen die Teilnahme zur „Stunde der Wintervögel“ in Wien.