The Bad Powells live beim Metropol-Benefizkonzert!

Nach den durchschlagenden Erfolgen der Rotary-Benefizkonzerte 2020 und 2019 und den Zwangspausen (2020 und 2021) freut sich die Partyband The Bad Powells, den Fans heuer wieder einen zusätzlichen inoffiziellen Club-Gig anbieten zu können – und zwar am Donnerstag, 4. Mai im Wiener Metropol (Hernals). Nach der Arbeit startet das Vergnügen: Ab 18 Uhr bringt ein DJ das Partyvolk in Stimmung, die Show startet dann um 19 Uhr! Ein Glas Sekt ist im Ticketpreis inkludiert und hebt die Stimmung zusätzlich.