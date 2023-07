Theater im Park: Viele Highlights im August!

Es wird gesungen, gespielt, gelacht, rezitiert und diskutiert, im Schatten mächtiger Platanen. Das Theater im Park im Belvedere-Areal (Landstraße) bietet auch im August Kabarett, Comedy, Theater, Literatur, Soul und Wienerlied – und wartet mit einigen Highlights auf!

Ausgewählte Programmtipps für Anfang August:

1. August (20 Uhr): Dr. Eckart von Hirschhausen: „Mensch, Erde!“ Mit seinem Sondergastspiel kehrt von Hirschhausen nach Wien zurück und wird auf seine humorvolle Weise über die Klimakrise sprechen. Ein Abend voller Lachen, Staunen und musikalischer Improvisationen erwartet die Besucher.

2. August (20 Uhr): 5/8 in Ehr’n (siehe Foto): „17 Jahre Wiener Soul“. Die Wiener Kultband präsentiert ihren Stilmix aus Popmusik, Wienerlied, Jazz, Soul und Afro-Cuban. Eine hübsche Umschreibung dafür fand ein Journalist in Bayern: „5/8erl in Ehr´n klingen als hätte Stevie Wonder eine Sachertorte geraucht.“

5. August (19.30 Uhr): Konstantin Wecker: „Solo zu zweit“, gemeinsam mit Jo Barnikel. Mit Klassikern und neuen Songs, die zum Nachdenken anregen, versprechen die beiden Künstler einen Abend voller lauter und leiser Töne.

6. August (19.30 Uhr): Dirk Stermann: „Zusammenbraut“. Stermann vollzieht in seinem erstes Solo eine abgründige und zugleich komische Abrechnung mit den Vaterqualitäten seines Alter Egos – einem nicht immer ganz sympathischen Fernseh- und Bühnenstar. Infos und Karten: theaterimpark.at