Sommerliche Verführungen von Thermomix® und RAUCH

Der Sommer ist die perfekte Jahreszeit, um die Küche in eine Spielwiese für leichte, frische und kreative Rezepte zu verwandeln.

Wir stellen Ihnen zwei Rezepte vor, die nicht nur den Gaumen erfreuen, sondern auch das Auge: Eine verführerisch cremige Mango-Mousse, gekrönt von knusprigem Sesam-Cashew-Krokant, und eine spritzige Cranberry-Rosmarin-Limonade, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus herb und süß das perfekte Sommergetränk darstellt.

Thermomix® und RAUCH Happy Day servieren fruchtige Desserts & Drinks:

Mango Mousse mit Sesam Cashew Krokant | ©Vorwerk

Mango-Mousse mit Sesam-Cashew-Krokant

Zutaten:

– 80 g Rohrzucker, braun oder 80 g Feinkristallzucker

– 5 Gelatineblätter

– 30-40 g Limettensaft, frisch gepresst, nach Geschmack

– 1 TL Kurkuma, gemahlen

– 300 g Mangosaftgetränk, von Happy Day 250 g Magertopfen

– 130 g Cashewkerne

– 40 g Sesam

– 40 g Ahornsirup

– 250 g Schlagobers, 36% Fett, kalt

Zubereitung:

1. Backofen auf 140°C (Umluft) vorheizen. Zucker in den Mixtopf geben und 20 Sek./Stufe 10 pulverisieren. Währenddessen 5 Blätter Gelatine in einer Schüssel mit kaltem Wasser einweichen. Staubzucker in eine Schüssel umfüllen und beiseitestellen.

2. Limettensaft und Kurkuma in den Mixtopf geben und 2 Min./60°C/Stufe 1 erhitzen. Währenddessen ein Backblech mit Backpapier auslegen.

3. Ausgedrückte Gelatine zugeben und 10 Sek./Stufe 2 auflösen.

4. Mangosaftgetränk, vorbereiteten Staubzucker und Topfen zugeben und 20 Sek./Stufe 8 pürieren. In eine Schüssel umfüllen und für 45-60 Minuten kühlstellen.

5. Cashewkerne in den Mixtopf geben und 3 Sek./Stufe 5 zerkleinern.

6. Sesam und Ahornsirup zugeben und 10 Sek./Stufe 2.5 vermischen. Krokant auf dem vorbereiteten Backblech verteilen und für ca. 12 Minuten (140°C) goldbraun backen. Gebackenes Krokant auf dem Backblech auskühlen lassen. Mixtopf spülen.

7. Gegen Ende der Kühlzeit Rühraufsatz einsetzen. Kaltes Schlagobers in den Mixtopf geben und ohne Zeiteinstellung/Stufe 3 unter Beobachtung steif schlagen. Mango-Creme aus dem Kühlschrank nehmen, zugeben und 15 Sek./Stufe 2 unterheben. Dann ein Mal mit dem Spatel am Mixtopfrand entlangfahren, um die Randschicht zu lösen, dann erneut 15 Sek./Stufe 2 unterheben. Rühraufsatz entfernen. Mango-Mousse auf 10 Dessertschälchen (á ca. 120 ml) verteilen und für mind. 2 Stunden kühlstellen. Gegen Ende der Kühlzeit Krokant in grobe Stücke brechen und Mango-Mousse mit Sesam-Cashew-Krokant bestreuen und servieren.

Cranberry Rosmarin Limonade | ©Vorwerk

Cranberry-Rosmarin-Limonade

Zutaten:

– 80 g Feinkristallzucker

– 100 g Zitronensaft, frisch gepresst

– 5 Zweiglein Rosmarin, frisch

– 400 g Eiswürfel

– 500 g Cranberrysaftgetränk, von Happy Day

– 1⁄2 Bio-Zitrone, in 4 Scheiben geschnitten

– 600 g Mineralwasser mit Kohlensäure

Zubereitung:

1. Einen kleinen Teller auf den Mixtopfdeckel stellen, Zucker

einwiegen und beiseitestellen.

Eine flache Schüssel (Ø mind. 10 cm am Boden) auf den Mixtopfdeckel stellen, Zitronensaft einwiegen und beiseitestellen. Den Rand von 4 Gläsern (á 400 ml) kopfüber zuerst in den Zitronensaft und dann in den Zucker tunken, sodass ein Zuckerrand entsteht. Überschüssigen Zucker abklopfen.

2. Restlichen eingewogenen Zucker und 1 Zweiglein Rosmarin in den Mixtopf geben und 1 Min./Stufe 10 pulverisieren. Rosmarin-Zucker in eine Schüssel umfüllen und beiseitestellen. 3. Eiswürfel in den Mixtopf geben und 6-10 Sek./Stufe 5 crushen. Gecrushtes Eis

auf 4 Gläser verteilen.

4. Cranberrysaftgetränk, Rosmarin-Zucker und restlichen eingewogenen Zitronensaft in den Mixtopf geben und 1 Min./Stufe 3 vermischen. Währenddessen 4 Zweiglein Rosmarin ein paar mal gegen die Handfläche schlagen und etwas andrücken, dann auf die Gläser verteilen und dabei dekorativ in das gecrushte Eis stecken. 4 Zitronenscheiben ebenfalls auf die Gläser verteilen oder einmal bis zu Mitte einschneiden und auf den Rand der Glaser stecken.

5. Cranberry-Rosmarin-Limonade auf die Gläser verteilen, mit ca. 150 ml prickelndem Mineralwasser pro Glas auffüllen, kurz umrühren und sofort servieren.