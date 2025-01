Papa-Freigang: Magier Thommy Ten feiert im Marchfelderhof

Der weltberühmte Mentalmagier Thommy Ten nutzte seinen ersten “Freigang” seit der Geburt seines Sohnes, um gemeinsam mit seinen engsten Freunden ein ausgelassenes Papa-Fest im Marchfelderhof zu feiern. Dabei wurde gelacht, geschlemmt und das Leben als frischgebackener Vater in vollen Zügen genossen.

Die Freuden und Herausforderungen eines frischgebackenen Vaters

Trotz einer schlaflosen Nacht zeigte sich Thommy Ten bester Laune. “Ich bin noch ein wenig übernächtigt, da ich letzte Nacht Kinderdienst hatte und mein Sohnemann die Nacht zum Tag erklärt hat”, scherzte der stolze Papa. Während Ehefrau und Bühnenpartnerin Amélie van Tass endlich eine ruhige Nacht genießen konnte, kümmerte sich Thommy um den Nachwuchs. Die ersten Wochen als junge Familie beschreibt er als “das schönste und magischste Weihnachtsfest für uns drei”.

Kulinarische Stärkung für die neue Saison

Um Thommy für die bevorstehenden Herausforderungen zu stärken – im März feiert seine neue Show „Die Las Vegas Show“ Premiere – servierte Christian Langer, Küchenchef des Marchfelderhofs, eine Auswahl an köstlichen Enten, Karpfen und Gänsen. Ein Festmahl, das den besonderen Anlass würdigte und die Herrenrunde begeisterte.

Prominente Gäste und enge Verbindungen

Unter den Gästen war auch Michi Hörhan, Direktor der Tourismusschule St. Pölten, dessen Verbindung zu Amélie van Tass eine besondere Note verlieh. “Meine Amélie wurde vor einigen Jahren von ihm unterrichtet, und daraus hat sich eine enge Freundschaft entwickelt”, erklärte Thommy. Neben Hörhan zählen weitere bekannte Persönlichkeiten wie Starkoch Toni Mörwald, Schauspielerin Gabriela Benesch und Haubenkoch Heinz Hanner zu den Absolventen der renommierten Tourismusschule.

Geheimnisse und Zukunftspläne

Bis tief in die Nacht wurde geplaudert, gelacht und Erinnerungen ausgetauscht. Doch eines blieb an diesem Abend streng geheim: Der Name des kleinen Zauberlehrlings, wie Thommy seinen Sohn augenzwinkernd nennt, wurde auch in dieser Runde nicht verraten.

Thommy Ten genießt die letzten ruhigen Tage mit seiner Familie, bevor der Probenmarathon für die neue Show beginnt. Die magische Reise geht weiter – sowohl auf der Bühne als auch im privaten Glück als frischgebackener Vater.