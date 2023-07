Tierschützerin kämpft ums Leben von Baby-Kätzchen

Unbegreiflich: Ein wenige Stunden junges Babykätzchen wurde von Unbekannten in Plastik gewickelt und bei einer Baustelle im 3. Bezirk zum Sterben abgelegt. Nun kämpft eine Mitarbeiterin des TierQuarTiers um das Leben der Babykatze.

Es ist war am 26. Juni, als ein Passant abends bei einer Baustelle im 3. Bezirk ein Wimmern wahrnahm. Er folgt dem Geräusch und fand ein winziges, in ein Plastiksackerl gewickeltes Kätzchen, das nach seiner Mutter schrie. Das Neugeborene, es war noch blind, taub und völlig schutzlos, dürfte dort schon länger gelegen haben, denn das Plastiksackerl war staubig – und auch Insekten krabbelten auf dem Kätzchen herum. Umgehend verständigte der Finder die Tierrettung der Stadt Wien, die das Tier in eine 24-Stunden-Tierklinik brachte.

Kätzchen überlebte erste Nacht wie durch ein Wunder

Dort wurde das Kitten behutsam aufgewärmt, gefüttert und gegen die vielen Flöhe behandelt. Wie durch ein Wunder überlebte das kleine Katzenmädchen die Nacht und wurde tags darauf ins TierQuarTier gebracht, wo Mitarbeiterin Sonja Z. schon auf sie wartete. Mehrere Dutzend zurückgelassene Kätzchen hat Sonja schon unter ihre Fittiche genommen und liebevoll aufgezogen. „Aber die Kleine wog nur 70 Gramm, das ist selbst für ein Neugeborenes sehr wenig“, gab Sonja Z. zu bedenken.

Jedes Tier verdient ein glückliches Leben

Alle zwei Stunden wird Camy, wie das Kätzchen von Sonja getauft wurde, mit spezieller Aufzuchtmilch gefüttert – auch nachts. „Camy schlägt sich zwar wacker, aber über den Berg ist sie leider noch lange nicht. Ihre Überlebenschancen sind nicht allzu gut, aber wir werden alles dafür tun, Camy zu retten. Denn jedes Tier, egal wie groß oder klein, verdient die Chance auf ein glückliches Leben“, meint die TierQuarTier-Mitarbeiterin.

TierQuarTier bittet um Mithilfe der Landstraßer Bevölkerung

Das TierQuarTier setzt nun auf die Hilfe der Bevölkerung: Haben Sie etwas Auffälliges gesehen oder wissen Sie, woher das ausgesetzte Kätzchen stammt? Dann melden Sie sich bitte bei dem Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter Tel. 01/4000 80 60. Das Aussetzen von Tieren ist verboten, es drohen Strafen bis zu 7.500 Euro.