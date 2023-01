Spartipp #2: Gebrauchte Qualität zu Spitzenpreisen

Sparen mit dem WIENER BEZIRKSBLATT: Das WBB veröffentlicht laufend Tipps und Tricks wie wie Sie im Alltag richtig Geld sparen können. Mehr dazu hier.

Unsere Keller und Dachböden sind voll mit Gegenständen, die wir schon lange nicht mehr brauchen. Besonders Familien sammeln entsprechend viele solcher Gegenstände, die aber immer noch einen Wert haben, in ihren Kellern. Dennoch ist es nicht jedermanns Sache, diese selbst im Internet anzubieten, Fremde in sein Haus zu lassen und zu verhandeln.

Innovatives Konzept

Und genau hier kommt das innovative Start-up wiederverkaufen. at ins Spiel: wiederverkaufen. at ist die erste Onlineplattform, die das Verkaufen von gebrauchten Gegenständen für andere Hier findet alles einen neuen Besitzer Unkompliziert gebrauchte Gegenstände verkaufen und kaufen. wiederverkaufen.at Das Team von wiederverkaufen. at kümmert sich um den raschen Weiterverkauf. Anzeige übernimmt. Der Verkäufer überlässt die zu verkaufenden Artikel in Kommission der Firma, diese wiederum bietet sie auf bestehenden Portalen sowie im eigenen wiederverkaufen. at-Onlineshop an und kümmert sich um den Verkauf. wiederverkaufen.at fungiert als Verkäufer und verschickt die Produkte bei Anfrage auch gerne an den Kunden. Der Eigentümer erhält den festgesetzten Kaufpreis, minus einer Provision, direkt überwiesen – ohne weiteren Aufwand.

Große Auswahl im Shop

Auf wiederverkaufen.at gibt es die Ware auch im eigenen Webshop. Von Möbeln über Räder hin zu Haushaltsgeräten findet man dort eine breite Auswahl an Top-Artikeln in Spitzenqualität und zu unschlagbar günstigen Preisen.