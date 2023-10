Spartipp #59: Außerhalb der Hauptsaison verreisen

Wer statt der Hauptreise- und Feriensaison in der Nebensaison verreist, kann einiges an Geld sparen. Denn dann sind Reisen generell günstiger. Das gilt sowohl für Pauschalreisen als auch für individuelle Urlaubsreisen. Wer seine Ferien außerhalb der Schulferien plant, kann oftmals sogar noch mehr sparen.

Auch bei der Buchung von Hotels und Mietwagen lohnt es sich, die Preise zu vergleichen und die Angebote genau zu prüfen. Denn in der Nebensaison sind Hotels und Mietwagen häufig günstiger zu haben.

Wer auf die Ferienzeit achtet, kommt günstiger weg. Dennoch sollte man sich nicht von den günstigen Preisen blenden lassen und die Angebote genau vergleichen. Denn manchmal kann es trotzdem teurer werden, in der Nebensaison zu verreisen. Bei der Buchung einer Reise sollte man also immer die Preise vergleichen und die Angebote genau prüfen. Denn nur so kann man sicher sein, dass man wirklich Geld spart.

Auch die Wahl des Reiseziels kann Einfluss auf die Reisekosten haben. Denn in manchen Ländern ist die Nebensaison gar nicht so günstig wie in anderen. Gerade bei Fernreisen lohnt es sich also, die Preise genau zu vergleichen und das beste Angebot zu wählen.