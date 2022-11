Tipp #72: Brot vom Vortag verwerten

Mit Brot vom Vortag lässt sich ganz einfach Geld sparen. Denn anstatt das Brot wegzuschmeißen, kann man es zu Knödeln verwerten. So hat man nicht nur schmackhafte Knödel, sondern auch noch ganz einfach etwas Geld gespart.

Aber auch in anderen Speisen, kann trockenes Brot verwendet werden. Zum Beispiel in der Suppe. Hier gibt das Brot dem Gericht noch mehr Körper und sättigt die Gäste besser. Auch für Gratins eignet sich das trockene Brot sehr gut, da es beim Überbacken nicht so schnell anbrennt.

Doch nicht nur in der Küche lässt sich das trockene Brot weiter verwerten. Auch im Garten kann es sehr hilfreich sein. So kann man zum Beispiel Unkraut damit mulchen. Dazu einfach das trockene Brot in kleine Stücke reißen und auf das Unkraut streuen. So wird das Unkraut nicht mehr mit Sonnenlicht und Wasser versorgt und stirbt ab.

Trockenes Brot kann also auf vielfältige Art und Weise weiter verwertet werden. So hilft es nicht nur beim Geld sparen, sondern ist auch noch sehr nützlich . Also bevor das nächste Brot in den Müll wandert, überlegen Sie doch einfach, ob Sie es nicht irgendwie weiter verwerten können.