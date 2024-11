Tipps: Sicher mit dem E-Scooter durch den Herbst

Mit dem Herbstbeginn rücken Laub und Nässe als Gefahrenquellen für eScooter- und Tretrollerfahrer:innen in den Fokus. Besonders Kinder und Jugendliche sind nach Schulbeginn vermehrt auf Rollern unterwegs, doch auch Erwachsene, die den Roller für den Arbeitsweg nutzen, sollten vorsichtig sein. Die Wiener Fahrschulen geben wertvolle Tipps und bieten spezielle Kurse an, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Karl Schlosser, Vorsitzender der Fahrschulen in der Wirtschaftskammer Wien, rät zur Vorsicht: „Der Bremsweg verlängert sich, und nasse Straßen erhöhen die Sturzgefahr. Es ist wichtig, die Geschwindigkeit bei Regen um etwa ein Drittel zu reduzieren und besonders achtsam zu fahren.“ Auch Bodenmarkierungen, Schienen und Baustellenabdeckungen können bei Nässe extrem rutschig sein. Für winterliche Fahrverhältnisse gilt: eScooter bei Schnee und Eis besser stehen lassen und die Herstellerangaben zur Wasserdichtigkeit beachten.

Fünf Tipps für mehr Sicherheit

Schlosser gibt fünf zentrale Sicherheitstipps, die bei jeder Wetterlage beachtet werden sollten:

Rücksicht nehmen: Verkehrsregeln einhalten und auf andere achten. Helm tragen: Helme bieten lebenswichtigen Schutz. Scooter pflegen: Regelmäßige Wartung und funktionsfähige Beleuchtung, Reflektoren und Klingel sorgen für mehr Sicherheit. Sichtbarkeit erhöhen: Helle Kleidung hilft, bei Dunkelheit besser gesehen zu werden. Blinken beim Abbiegen: Wer keinen Blinker hat, sollte Handzeichen verwenden.

Statistik Austria zeigt die Dringlichkeit solcher Vorsichtsmaßnahmen: Im letzten Jahr wurden österreichweit 1.607 Personen bei eScooter-Unfällen verletzt, drei davon tödlich. 68 Menschen erlitten Verletzungen auf Tretrollern.

Kurse für eScooter- und eBike-Fahrer:innen

Für eine sichere Nutzung von eScootern und eBikes bieten einige Wiener Fahrschulen spezielle Kurse an. Diese umfassen Sicherheitsregeln, richtiges Verhalten im Straßenverkehr sowie das sichere Fahren an Kreuzungen und beim Anhalten. Schlosser empfiehlt: „Wenden Sie sich an Ihre Fahrschule, um alle Fragen zur sicheren Rollerfahrt zu klären.“