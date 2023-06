Titel-Ehrung! Die Kicker lachen vom Vorsteher-Balkon

Angelehnt an die großen Titelfeiern der internationalen Vereine hatte auch Stadtligist und Cupsieger Austria XIII Auhof Center seinen speziellen Balkon-Moment.

Einige Spieler taten es den ManCity-, Barca-, Napoli- oder Bayern-Profis gleich und jubelten vom Balkon der Menge zu … in der Vorstellung halt. Verdient hätten es die Austria-XIII-Spieler, die am 24. Mai den zweiten Landescup-Titel der Geschichte mit einem 2:0 gegen Helfort holten. Sie freuten sich über den Empfang in der ­Bezirksvorstehung in der Hütteldorfer Straße.

Neues Mädchenteam

„Es war nett, bei Brötchen, Getränken und dem speziellen Penzinger Senf mit den Fußballern zu plaudern. Sie sind ja auch Vorbilder für viele Kinder und Jugendliche“, betonte die Hausherrin Michaela Schüchner, die sich freut, dass es bald schon ein Austria-XIII-Mädchenteam geben wird. Und am Wochenende darauf war sie beim Abschlussmatch der Saison gegen Wienerberg am Kinkplatz zu Gast.

Bild unten: Ex-Vorsteherin und Austria-XIII-Auhof-Center-Präsidentin Andrea Kalchbrenner wieder zu Hause! Daneben Vereinsobmann und treibende Kraft Michael Gehbauer, (l.) Kampfmannschaftstrainer Michael Keller mit Spielern bei Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner zu Gast (Bild: BV 14).