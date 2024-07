Urlaubsstimmung: Die Top-Lokale am Wasser

Entdecken Sie die besten Restaurants am Wasser in Wien! In unserer lebendigen Stadt gibt es viele Möglichkeiten, gutes Essen direkt am Wasser zu genießen. Von den Ufern der Donau bis zum Donaukanal – wir haben die besten Lokale für Sie herausgesucht.

MOTTO AM FLUSS CAFÉ

Direkt am Donaukanal und beim Schwedenplatz liegt das Motto am Fluss. Hier wird man mit Frühstückshighlights, gesunden Bistro Gerichten und Süßspeisen aus der hauseigenen Patisserie verwöhnt.

MO – SO 08:00 – 24:00 Uhr

1., Franz Josefs Kai 2

mottoamfluss.at

NENI AM WASSER

Mediterraner Flair und israelische Küche findet man beim NENI am Wasser. Direkt am Donaukanal, Höhe Station Schottenring, wird sich bei dieser NENI Filiale auf frischen Fisch und Meeresfrüchte konzentriert.

MO – SA von 17.00 – 00.00 Uhr

1./2., Am Donaukanal / Zugang über Stiegenabgang U-Bahnstation Schottenring

nenifood.com

BADESCHIFF

Kultig kann man das Badeschiff schon nennen. Fisch, Pizza und Veganes wird angeboten. An heißen Tag kann man davor auch noch einen Hüpfer ins Pool machen.

MO – FR 12.00 – 01.00 Uhr | SA & SO 10:00-01:00 Uhr

1., Franz-Josefs-Kai 4

badeschiff.at

OXBO VIENNA WATERFRONT

Nahe der Innenstadt und im 2. Bezirk findet sich das OXBO. Nicht nur gut zu Abend lässt es sich hier Essen, sondern auch die Snacks, Sandwiches und Burger im Bar-Bereich können sich sehen lassen.

Mo– So von 12.00 – 22:00 Uhr (BAR)

2., Handelskai 269

oxbo-viennawaterfront.at

MEIEREI IM STADTPARK

Wer es zentraler mag und die Wassermassen nicht so wichtig sind, der lässt es sich bei der MEIEREI bei einem entspannten Frühstücken am Wienfluss gut gehen.

MO – FR 08:00–23:00 Uhr | Sa 09:00-19:00 Uh

3., Am Heumarkt 2 im Stadtpark

steirereck.at

KLEE AM HANSLTEICH

Es ist ein Paradies im Grünen, Mit österreichischen Klassikern, wie Tafelspitz und Wiener Schnitzel sowie moderne, mediterrane Gerichte kann man es sich hier gut gehen lassen. Klee am Hanslteich lässt einen den Trubel in Wien vergessen.

MI – SO 11:00 – 24:00 Uhr

MI – SO 11:00 – 24:00 Uhr

17., Amundenstraße 10

klee.wien

FLAMINGO RESTAURANT

Wer Lust auf Fisch hat, ist hier genau richtig aufgehoben. An der Grenze zu Klosterneuburg, Niederösterreich lässt es sich bei der Donau mehr als gut aushalten. Keine Sorge für alle Nicht-Fisch Esser gibt es auch Alternativen.

MO – SO 11:00 – 22:00 Uhr

19., Kuchelauer Hafenstraße 2

flamingorestaurant.at

GASTHAUS BIRNER

Wer es rustikal und unkompliziert haben möchte, ist bei BIRNER genau richtig. Es ist sehr ruhig gelegen und umgeben von Blätterwänden lässt sich hier der Ausblick der alten Donau besonders gut genießen.

MO– FR 10.00 – 23:30 Uhr | Sa, So & Feiertage 09:00-23:30 Uhr

21., An der oberen alten Donau 47

gasthausbirner.at

ZUR ALTEN KAISERMÜHLE

Seit 1893 wird hier bereits Essen serviert. Bei der Auswahl vom Grill und wechselnder Tageskarte ist bestimmt für jeden was dabei.

MO – SO 11.30 – 23:00 Uhr

22., Fischerstrand 6

kaisermuehle.at

DAS BOOTSHAUS

Rudersport trifft Gastronomie. So lässt sich das Bootshaus beschreiben. Mit hervorragenden Speisen und den klassischen Mehlspeisen von Landtmann, genießt man hier die Zeit an der Alten Donau.

MO – FR 11:30 – 23:00 Uhr | SA & FR 09:00 – 23:00 Uhr | SO 09:00 – 21:00 Uhr

22., An der unteren Alten Donau 61

dasbootshaus.at

WAKE UP

Bei gechillter Atmosphäre kann man hier mediterrane Küche genießen – und sich darüber hinaus sportlich am Wakeboardlift betätigen.

MO – SO 10:00 – 23:30 Uhr

22., Am Wehr 1 – Neue Donau

wakeup.at

DONAUBRISE

Im Gänsehäufel findet man die Freibadkantine Donaubrise im Strandbad Alte Donau. Hier gibt es ein umfassendes Frühstücksangebot und echte Wiener Klassiker.

MO – FR 09:00 – 19:30 Uhr | Sa&SO 08:00-19:30 Uhr

22., Arbeiterstrandbadstraße 91

donaubrise.at

IT´S AMORE

Pizza, handgemachte Pasta, Füße im Sand und das Wasser nebenan. Man könnte fast meinen, man sei auf Urlaub. Im It´s Amore kann man kurz auf Urlaub gehen und den Magen mit italienischen Köstlichkeiten füllen.

MO – SO 10:00 – 23:00 Uhr

22., Donauinsel, Sunken City

itsamore.at

LAGUNA AM ZIEGELTEICH

Beim Badeteich Hirschstetten findet sich das Laguna . Nicht nur hervorragende Burger, sondern auch einen Stand Up Paddle Verleih findet man hier.

MO – SO 10:00 – 23:00 Uhr

22.MI – SA 11:30 – 22:00 Uhr | SO,MO& Feiertage 11:30-21:00 Uhr

22., Ziegelhofstraße ggü 66

laguna-wien.at

UFERTAVERNE

Ein Blick auf die „Skyline“ von Wien lässt sich von der Ufertaverne aus an der Alten Donau genießen – Urlaubs-Atmosphäre am Floß direkt am Wasser inklusive. Nicht nur Köstlichkeiten wie Fisch bekommt man hier, sondern auch herzhafte Speisen vom Grill.

MO– SO 09:00 – 23:30 Uhr

22., An der oberen alten Donau 186

ufertaverne.at