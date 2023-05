Tourismus boomt: Volle Hotels an den Feiertagen!

Zu Pfingsten (28./29. Mai) und Fronleichnam (8. Juni) sind die Stadthotels ausgebucht. Ein gutes Zeichen für den Tourismus. Auch für den Sommer schaut es gut aus.

Einmal Montag (Pfingsten), einmal Donnerstag (Fronleichnam) – für viele Arbeitnehmer die Chance auf verlängerte Wochenenden. Für den Städtetourismus bedeutet das Vollbetrieb. Denn die Gästezimmer sind laut Wirtschaftskammer so gut wie ausgebucht. „Wer noch in die Stadt kommen will, sollte schnell buchen“, so Hotellerie-Obmann Dominic Schmid.

Touristen knausern nicht

Gerade in der Inneren Stadt, also an den Hotel-Topadressen, sind die Reservierungsbücher voll. Insgesamt rechnet Schmid mit einer Auslastung von 90 Prozent an den beiden Feiertagen. „Das Gute für die Branche ist, dass die Gäste bereit sind, die gestiegenen Kosten mitzutragen. Energie, Lebensmittel und Finanzierungen sind viel teurer geworden, dadurch mussten die Hotels ihre Preise anheben.“

Guter Sommer-Ausblick

Der Ausblick Richtung Ferienzeit weckt ebenso Zuversicht. Laut Wirtschaftskammer wird mit einer Auslastung von mehr als 70 Prozent gerechnet. Vor allem an den Wochenenden werden viele Innenstadt-Hotels ausgebucht sein. Wochentags gehen die Buchungen zurück – Grund dafür sind die verminderten Geschäftsreisen während des Sommers.