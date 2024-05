1,5 Millionen Übernachtungen: Der Tourismus boomt!

Wien ist als Reiseziel heißbegehrt – über 1,5 Millionen Übernachtungen alleine im April sind der eindrucksvolle Beweis.

11 Mal in Folge wurde Wien bereits zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt, ein Erfolg, der sich auch in den Nächtigungszahlen widerspiegelt. Denn unsere Stadt ist bei Touris sehr beliebt. Von Jänner bis April 2024 konnten insgesamt 4,9 Millionen Gästenächtigungen verbucht werden, davon 1.533.000 im April – das ist ein Plus von 1% im Vergleich zum Vorjahr.

Im März kamen die Wiener Beherbergungsbetriebe auf einen Netto-Nächtigungsumsatz von 85,3 Millionen Euro und toppen 2023 damit um 20%. Über 210 Millionen konnten im Zeitraum Jänner bis März insgesamt erwirtschaftet werden.

Anzeige

Hotels gut ausgelastet

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im April rund 71% (4/2023: rd. 76%), jene der Betten rund 55,3% (4/2023: 59,1%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis April) lag die Zimmerauslastung bei rund 58% (1-4/2023: rd. 57%), die Bettenauslastung bei 45,1% (1-4/2023: 44,5%). Insgesamt waren im April etwa 74.600 Hotelbetten in Wien verfügbar – das waren um 4.200 Betten (+6%) mehr, als im April 2023 angeboten wurden.