Traditioneller Weihnachtsmarkt am Enkplatz findet statt

Der Umbau am Enkplatz im 11. Wiener Gemeindebezirk schreitet zügig voran. Dem traditionellen Weihnachtsmarkt am Enkplatz, der nächste Woche beginnt, steht nichts mehr im Weg.

Aktuell konzentrieren sich die Arbeiten auf das Verlegen des Pflasters, dessen Gestaltung sich an der Struktur des Kirchendachs orientiert. Diese architektonische Detailarbeit verleiht dem Platz eine einzigartige Note und verbindet ihn optisch mit der angrenzenden Kirche. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart besuchte die Baustelle gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Ramona Miletic und Pater Jan Soroka, CR. Erfreut über die Fortschritte merkte er an: „Es ist schön zu sehen, dass alles im Zeitplan liegt. Der Enkplatz wird bald in neuem Glanz erstrahlen.“

Weinachtsmarkt große Bereicherung für Simmering

Eine besondere Aussicht wirft die Bezirksvorstehung bereits auf die bevorstehende Adventszeit. Dem traditionellen Weihnachtsmarkt am Enkplatz, der ab Kalenderwoche 46 beginnt, steht nichts mehr im Weg. Mit besinnlicher Dekoration und einem stimmungsvollen Ambiente soll der Enkplatz für die Simmeringer Bevölkerung ein Ort des Zusammenkommens in der Adventszeit werden. Steinhart betonte seine Wertschätzung gegenüber Pater Jan Soroka, CR und der Pfarre zur göttlichen Liebe. „Die wertvolle Zusammenarbeit mit der Pfarre und die Organisation des Weihnachtsmarktes sind eine große Bereicherung für Simmering.“ Der Weihnachtsmarkt am Enkplatz wird alljährlich von der Bezirksvorstehung, über die Kulturkommission Simmering, gefördert.

Die Umbauarbeiten sollen bis zum Frühjahr 2025 vollständig abgeschlossen sein. Bezirksvorsteher Steinhart blickt bereits mit Vorfreude auf die Adventszeit und die Fertigstellung des Platzes: „Ich freue mich auf einen festlichen und einladenden Enkplatz, der die Adventszeit in Simmering zu etwas ganz Besonderem macht.“

www.wien.gv.at/simmering/