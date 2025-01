True Crime im Globe: Wenn Liebe tödlich ist

True Crime Fans können sich auf eine aufregende neue Live-Show freuen! „Tödliche Liebe” mit dem beliebten Podcast-Duo Bayern 3 Jacqueline Belle und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens – live am 18. Jänner 2025 im Globe Wien!

Nach dem großen Erfolg der letzten Tour im deutschsprachigen Raum bringt das bekannte True Crime Duo erneut echte, fesselnde Fälle aus Stevens Kanzlei auf die Bühne. Seien Sie dabei, wenn Jaci und Alex spannenden Fällen im Globe Theater Wien auf den Grund gehen!

„Bayern 3 True Crime“ auf neuer Live-Tour

Mit ihrem Podcast „Bayern 3 True Crime“ begleiten sie jede Woche tausende Fans mit tragischen und auch skurrilen Fällen ins Wochenende. Damit landen sie regelmäßig in den Top 10 der deutschen Podcast-Charts. Stolz blicken sie dabei auf sechs erfolgreiche Staffeln des Bayern 3 True Crime Podcast zurück. Auf ihrer neuen Live-Tour dreht sich alles um das Thema „Tödliche Liebe”. Lust und Schmerz liegen oft nah beieinander, mögliche Folgen besprechen die beiden anhand real verhandelter Fälle. Eine mysteriöse Ermordung einer 26-jährigen Frau wirft viele Fragen auf. Erst 8 Jahre später kommt es zu einer Verurteilung des Verlobten. Warum haben die Ermittlungen so lange gedauert? Wie ist es zu ihrem Tod gekommen? Warum wird ein Mann, der beteuerte, seine Freundin so sehr zu vermissen, plötzlich wegen Mordes angeklagt?

Zuschauer werden zu „Partners in Crime“

Es wird auch Platz für leichtere „Kost“ geben: Ein skurriler, aber dennoch amüsanter Fall über einen Mann, der in ein Netz aus Affären und Erpressungen gerät. Die Zuschauer werden Zeugen einer unerwarteten Wendung, die sie sprachlos zurücklassen wird. Die Live-Show verspricht ein interaktives Erlebnis zu werden, das weit über das bloße Zuhören hinausgeht. Mit Tatortfotos, Akteneinsicht und der Möglichkeit, live Fragen zu stellen, bietet „Tödliche Liebe” den Zuschauern ein einzigartiges und fesselndes Erlebnis.

Natürlich werden die beiden Hosts auch in ihrer neuen Show wie gewohnt mit ein paar ungeahnten Überraschungen aufwarten und diesmal auch mit aufregenden Experimenten, bei denen das Publikum aktiv eingebunden wird.

Zwei Profis ihres Fachs auf der Bühne

Radio-Moderatorin Jacqueline Belle, bekannt aus dem erfolgreichen True Crime Podcast und als Synchronsprecherin für Blockbuster wie „Game of Thrones“, hostet die Tour und den Podcast. In der Bayern 3 Morningshow „Die Frühaufdreher“ und ihrem Podcast begeistert sie mit ihrer außergewöhnlichen Stimme, Witz und ihrer authentischen, sympathischen Art. Sie ordnet im Podcast und auf der Bühne Sachverhalte und Emotionen ein und stellt genau die Fragen, die uns auf der Zunge brennen. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens, einer der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands, hat alle Fälle persönlich begleitet. Er ermöglicht dadurch einen Blick durchs Schlüsselloch. Stevens berichtet aus seiner Perspektive, ordnet die Sachverhalte rechtlich ein und gibt Einblick in die Erfahrungen und Tricks des Strafverteidigers.

True Crime – Tödliche Liebe

Alexander Stevens & Jacqueline Belle

18. Jänner 2025, 19.30 Uhr

Globe Wien

Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Tickets ab EUR 39,90 auf ÖTicket!