Ehrenwein für Udo Jürgens bei der Tullnerfelder Weintaufe

Am vergangenen Dienstag verwandelte sich das Haus der Digitalisierung in Tulln in eine außergewöhnliche Event-Location: Die Tullnerfelder Weintaufe, organisiert von der Donaukultur KG in Kooperation mit dem Haus der Digitalisierung, zog zahlreiche Gäste aus der Region an.

Unter dem Motto „Ihre Spende bekommt ein Gesicht!“ wurden die Erlöse des Abends für die wohltätige Aktion „Licht ins Dunkel Region Tullnerfeld“ gesammelt.

Tradition und Digitalisierung: Eine außergewöhnliche Kombination

Die Weintaufe in Tulln stellte eine faszinierende Symbiose aus Technik und Kultur dar. Wo normalerweise digitale Innovationen im Vordergrund stehen, verschmolzen bei dieser Veranstaltung Tradition und Moderne auf einzigartige Weise. Die Organisatoren rund um Franz Müllner luden ein, das Haus der Digitalisierung in einem neuen Licht zu erleben – als Brücke zwischen technischer Zukunft und althergebrachten Werten des Weinbaus und Genusses.

Segnung und Namensgebung: Eine Hommage an Udo Jürgens

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die feierliche Segnung des Taufweins, durchgeführt von Pfarrer Eusebiu Bulai aus den Gemeinden Königstetten und Tulbing. Der ausgewählte Wein, ein Grüner Veltliner des renommierten Weinguts Emil Bauer aus Ottenthal am Wagram, erhielt den Namen „Merci Udo“. Damit ehrte die Veranstaltung das musikalische Vermächtnis von Udo Jürgens, der vor zehn Jahren verstarb. Die Namensgebung verband die Weinsegnung mit einer Erinnerung an einen der beliebtesten Künstler im deutschsprachigen Raum.

Weinpatenschaft und musikalische Hommage an Udo Jürgens

Eine besondere Rolle bei der Weintaufe übernahm Werner Auer, der als Weinpate fungierte. Passend zum Thema wird er am Samstag, den 16. November, im Berghotel Tulbingerkogel ein Konzert zu Ehren Udo Jürgens’ geben. Gemeinsam mit Harald Suchanek, einem Sicherheitsberater des Österreichischen Wachdiensts, der ebenfalls als Weinpate dabei war, unterstützten beide Persönlichkeiten den wohltätigen Zweck des Abends.

Kulinarische Genüsse und großzügige Weinspenden

Für das leibliche Wohl sorgte das Gasthaus 4 Seasons unter Leitung von Patrick Hendler, das mit kreativen Köstlichkeiten aus der Küche beeindruckte. Das Weingut Emil Bauer stellte nicht nur den Taufwein, sondern auch weitere Weinsorten großzügig zur Verfügung, um den Gästen eine exklusive Verkostung zu ermöglichen. So wurde der Abend zu einem Genuss für alle Sinne.

Ein erfolgreiches Fest mit Dank an die Organisatoren

Durch das Programm führte charmant Claus Bruckmann, der die Gäste durch den Abend begleitete und für eine feierliche und doch entspannte Atmosphäre sorgte. Besonderer Dank ging an das Team des Hauses der Digitalisierung rund um Geschäftsführer Lukas Reutterer, das die Veranstaltung mit viel Engagement und Detailtreue organisiert hatte.

Infos: www.donaukulturmagazin.com, Franz Müllner, 0699 1135 1177, mvm @donaukultur.com