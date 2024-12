U-Bahn frei für die U2: Das Warten hat ein Ende

Nach den Verzögerungen ist es endlich soweit: Die Modernisierung der U2-Stammstrecke ist abgeschlossen. Ab Freitag, dem 6. Dezember, fährt die U2 wieder durchgängig von der Seestadt bis zum Karlsplatz – nach einer intensiven Umbauphase.

Fahrgastbetrieb startet nach intensiven Tests

In den letzten Wochen lag der Fokus auf Testfahrten und dem Probebetrieb ohne Fahrgäste. Alle erforderlichen Gutachten für die Wiederinbetriebnahme der U2-Stammstrecke wurden erfolgreich abgeschlossen. „Nach einer gründlichen Vorbereitungszeit starten wir nun in den regulären Fahrgastbetrieb. Wir sind zuversichtlich, dass die Zugabfertigung sowie das Zusammenspiel mit den neuen Bahnsteigtüren reibungslos funktionieren werden, wie wir es in den Tests erlebt haben. Natürlich muss sich der Betrieb mit den Bahnsteigtüren im realen Fahrgastbetrieb noch weiter einspielen“, erklärt Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird in den ersten Wochen zusätzliches Personal im Technik- und Servicebereich der U2-Stammstrecke eingesetzt. Auch in der U-Bahn-Leitstelle werden mehr Mitarbeiter*innen zur Unterstützung der Zugabfertigung und des Betriebs tätig.

Vorbereitungen für die Zukunft

Im Zuge der Modernisierung wurde die Strecke zwischen Schottentor und Karlsplatz umfassend umgerüstet und gleichzeitig für den vollautomatischen Betrieb der Linie U5 ab 2026 vorbereitet. Zudem laufen umfangreiche Bauarbeiten für den zukünftigen Umsteigeknoten U2xU5 Rathaus und die U5-Station Frankhplatz. Besonders im Bereich Rathaus wird weiterhin an der neuen Öffi-Drehscheibe gearbeitet. Bis zur Fertigstellung der U2-Strecke bis zum Matzleinsdorfer Platz laufen die Bauarbeiten an der unterirdischen Großbaustelle weiter – und das alles, während die U2 bereits wieder im Betrieb ist.