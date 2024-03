„Udo Jürgens – Merci“: Eine Hommage an Udo Jürgens

Am 21. Dezember 2024 jährt sich zum zehnten Mal der Todestag von Udo Jürgens. Mitten aus dem Leben gerissen, starb der österreichische Ausnahmekünstler während seiner Tournee „Mitten im Leben“ plötzlich und unerwartet. Geblieben sind all’ seine Kompositionen, wie Udo es versprochen hat: „Ich lass Euch alles da!“

Ein Weltstar ganz persönlich

Die Autorin Lisbeth Bischoff liest aus ihrer neuen aktualisierten Biografie „Merci“ und erzählt von den ganz persönlichen, unzähligen Begegnungen mit dem Weltstar Udo Jürgens, dessen Leben und Karriere sie vierzig Jahre begleitet hat und in dieser Zeit nicht weniger als 90 Gespräche geführt hat!

Eines der spannendsten Portraits Udo Jürgens

All‘ ihre persönlichen Erfahrungen, ebenso aber auch das jeweils historische Umfeld, ließ Lisbeth Bischoff anlässlich seines 80. Geburtstages im Jahr 2014 nicht nur in die ORF-Fernseh-Dokumentation „Udo“ einfließen, sondern auch in ihre beeindruckende Biografie „Udo Jürgens – Merci“, die sie nach seinem plötzlichen Tod, am 21. Dezember 2014, schon damals neu auflegte. Das Buch hielt sich wochenlang in den Bestsellerlisten und gilt als eines der einfühlsamsten, informativsten und zugleich spannendsten Portraits Udo Jürgens.

Exklusive Lesung am 21. März

Die Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien und die Häuser zum Leben laden anlässlich des Österreichischen Vorlesetags am 21. März 2024 zu einer exklusiven Lesung aus der Udo-Jürgens-Biografie „Merci“ von der Bestseller-Autorin Lisbeth Bischoff im Klub+ All in Penzing, Käthe-Dorsch-Gasse 17/1, 1140 Wien

Einlass ab 13:00 Uhr, Saaleinlass: 13:30 Uhr, Beginn: 14:00 Uhr

Nur mit Anmeldung über die Webseite: kwp.at/veranstaltungen oder die Klub-Hotline: Telefon: +43 1 313 99 170 112

Für Erfrischungen und Snacks wird gesorgt! Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, der Autorin Fragen zu stellen und Bücher signieren zu lassen.

Über weitere Veranstaltungen im Rahmen des Österreichischen Vorlesetags oder die Möglichkeit selbst ehrenamtlich an diesem Tag vorzulesen, informieren die Websites www.häuserzumleben.at und www.dieklubs.at bzw. die Klub-Hotline: Telefon: +43 1 313 99 170 112