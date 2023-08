Über 110 Restaurants bei der 27. Restaurantwoche 

Von 4. bis 10. September 2023 findet die Restaurantwoche zum zweiten Mal in der gesamten Republik statt, erstmals mit über 110 Teilnehmern.

Heute startet die offizielle Buchungsphase für die 27. österreichweite Restaurantwoche. Österreichs größtes Kulinarik-Event, hat nach ihrem österreichweiten Debüt Anfang des Jahres einen neuen Grund zu feiern.

Hochgenuss zum Fixpreis

So wie immer zeichnet sich die besondere kulinarische Woche durch den Gourmetgenuss zum Fixpreis aus. Bei Restaurants mit einer Haube liegt der attraktive Preis für ein zweigängiges Mittagsmenü bei € 19,50 und für ein dreigängiges Dinnermenü bei € 39,50. Je weiterer Haube erhöht sich der Preis. Bei Restaurants ohne Haube bleibt der Preis gleich wie bei einer Haube, das Menü wird jedoch um einen Gang zum dreigängigen Lunchmenü und viergängigen Dinnermenü erweitert.

Erstmals über 110 teilnehmende Restaurants

Bei der diesjährigen 27. Restaurantwoche nehmen über 110 gehobene Gastronomiebetriebe in ganz Österreich teil. Zum ersten Mal dabei sind Restaurants wie Da Max Huth Brauwirtschaft, Nagano, Praterwirt, Kias Kitchen, Schatz Imhof, Der Hoferwirt, Die Schmauserei, Crystal, Tennerhof “Ein Tirol”, Die Mühle, Krispels Genusstheater, Saziani Stub’n und viele mehr.

„Wir freuen uns sehr nun bereits zum zweiten Mal unsere Restaurantwoche österreichweit veranstalten zu können. Das Feedback in den Bundesländern war und ist durchwegs positiv. Wir sind gespannt was die Zukunft bringt!”, so Dominik Holter, Veranstalter der Restaurantwoche.

Reservierungen nur online möglich unter: dierestaurantwoche.at