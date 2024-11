Großer Überblick über die Weihnachtsmärkte 2024

Ab 7. November öffnen die ersten Weihnachtsmärkte ihre Pforten, und ab dem 16. November erstrahlen dann alle Christkindl- und Weihnachtsmärkte in voller Pracht. In kaum einer anderen europäischen Stadt gibt es so viele Märkte und festliche Veranstaltungen wie in der Donaumetropole, die sich mit über 796 Ständen und 190 gastronomischen Angeboten in festlichem Glanz präsentiert.

Hier ein Überblick über alle Christkindlmärkte der Stadt:

Christkindlmarkt am Rathausplatz

Stände: 99 (22 Gastronomie)

Öffnungszeiten: 15.11.2024 – 26.12.2024, täglich 10.00-22.00 Uhr, am 24.12. bis 18.30 Uhr

Kontakt: christkindlmarkt.at , Tel.: 01/4090040

Altwiener Christkindlmarkt, Freyung

Stände: 60 (15 Gastronomie)

Öffnungszeiten: 15.11.2024 – 23.12.2024, täglich 10.00-21.00 Uhr

Kontakt: altwiener-markt.at , Tel.: 0680/133 58 75

Weihnachtsmarkt Am Hof

Stände: 76 (20 Gastronomie)

Öffnungszeiten: 15.11.2024 – 23.12.2024, Mo-Do: 11.00-21.00 Uhr, Fr-So: 10.00-21.00 Uhr

Kontakt: weihnachtsmarkt-hof.at , Tel.: 01/479 89 87

Weihnachtsdorf auf dem Maria-Theresien-Platz

Stände: 74 (21 Gastronomie)

Öffnungszeiten: 13.11.2024 – 26.12.2024, So-Do: 11.00-21.00 Uhr, Fr-Sa: 11.00-22.00 Uhr

Kontakt: weihnachtsdorf.at , Tel.: 01/ 407 31 30

Weihnachtsdorf am Stephansplatz

Stände: 43 (10 Gastronomie)

Öffnungszeiten: 08.11.2024 – 26.12.2024, täglich 11.00-21.00 Uhr

Kontakt: weihnachtsdorf.at , Tel.: 01/ 407 31 30

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere

Stände: 42 (9 Gastronomie)

Öffnungszeiten: 15.11.2024 – 26.12.2024, Mo-Fr: 11.00-21.00 Uhr, Sa-So: 10.00-21.00 Uhr

Kontakt: weihnachtsdorf.at , Tel.: 01/407 31 30

Kunstadvent vor der Karlskirche

Stände: 78 (12 Gastronomie)

Öffnungszeiten: 15.11.2024 – 23.12.2024, täglich 11.00-21.00 Uhr

Kontakt: divinaart.at , Tel.: 0669/10 27 11 05

Weihnachtsmarkt am Spittelberg

Stände: 123 (23 Gastronomie)

Öffnungszeiten: 16.11.2024 – 23.12.2024, Mo-Fr: 14.00-21.30 Uhr, Sa-So, Feiertag: 11.00-21.30 Uhr

Kontakt: spittelberg.at , Tel.: 0676/375 25 37

Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien

Stände: 41 (12 Gastronomie)

Öffnungszeiten: 15.11.2024 – 23.12.2024, Mo-Mi: 14.00-22.00 Uhr, Do-Fr: 14.00-23.00 Uhr, Sa: 11.00-23.00 Uhr, So: 11.00-21.00 Uhr

Kontakt: weihnachtsdorf.at , Tel.: 01/407 31 30

Adventmarkt Favoriten

Stände: 17 (3 Gastronomie)

Öffnungszeiten: 15.11.2024 – 24.12.2024, täglich 9.00-20.00 Uhr

Kontakt: vzfm.at , Tel.: 01/547 19 87

Weihnachtszauber Meidlinger Platzl

Stände: 10 (2 Gastronomie)

Öffnungszeiten: 15.11.2024 – 23.12.2024, täglich 10.00-20.00 Uhr

Kontakt: viennawinterwonderland.at , Tel.: 0664/144 91 76

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn

Stände: 99 (30 Gastronomie)

Öffnungszeiten: 08.11.2024 – 24.12.2024, täglich 10.00-21.00 Uhr

Kontakt: weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at , Tel.: 01/321 00 29

Weihnachtsmarkt im Park, Türkenschanzpark

Stände: 21 (7 Gastronomie)

Öffnungszeiten: 15.11.2024 – 23.12.2024, Mo-Fr: 15.00-22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag: 12.00-22.00 Uhr

Kontakt: weihnachtimpark.at , Tel.: 0664/993 49 35

Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz

Stände: 13 (4 Gastronomie)

Öffnungszeiten: 07.11.2024 – 24.12.2024, täglich 08.00-20.00 Uhr, Gastronomie bis 22.00 Uhr

Kontakt: Tel.: 0676/565 43 08

Marktähnliche Veranstaltungen

Neben den traditionellen Weihnachtsmärkten gibt es auch zahlreiche marktähnliche Veranstaltungen, die in Wien für festliche Stimmung sorgen:

Wintermarkt am Riesenradplatz: Geöffnet ab 16.11.2024, wintermarkt.at

Almadvent, Messeplatz: Geöffnet ab 21.11.2024, almadvent.at

Mittelalterlicher Adventmarkt im Arsenal: Geöffnet ab 28.11.2024, hgm.at/events/details/adventmarkt-28-11-24

Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise: Geöffnet ab 29.11.2024, wienerlinien.at/adventmarkt-remise

Advent im Gartenpalais Liechtenstein: Geöffnet ab 15.11.2024, adventimgartenpalais.at

Winter im MQ, Museumsplatz: Geöffnet ab 14.11.2024, mqw.at/winter-im-mq

Winterzauber im Böhmischen Prater: Geöffnet ab 29.11.2024, boehmischer-prater.com/winterzauber

Weihnachtsmarkt am Wiener Hauptbahnhof: Geöffnet ab 15.11.2024, volxfest.at/weihnachtsmarkt-am-hauptbahnhof-2024

Weihnachtsmarkt im Schloss Neugebäude: Geöffnet ab 29.11.2024, schlossneugebaeude.wien

Simmeringer Christkindlmarkt: Geöffnet ab 14.11.2024

Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten: Geöffnet ab 14.11.2024, wien.gv.at/umwelt/parks/blumengaerten-hirschstetten/weihnachten.html

Für weitere Informationen steht das Marktamt unter der Telefonnummer 4000 – 8090 zur Verfügung oder besuchen Sie die Website marktamt.wien.at.