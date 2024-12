Umfrage: Dort landet das Weihnachtsgeld wirklich

Endlich ist es da: das heiß ersehnte 14. Gehalt, auf das viele schon lange warten. Doch wofür wird es letztlich wirklich ausgegeben? Eine aktuelle Umfrage von ImmoScout24 hat unter die Lupe genommen, wohin dieses weihnachtliche Extra-Geld fließt – und dabei kommen interessante Unterschiede zwischen den Generationen zum Vorschein.

Rund 10 Prozent der Befragten investieren einen Teil des Weihnachtsgeldes in ihr Zuhause. Ob ein frischer Anstrich im Wohnzimmer, die lang gewünschte neue Küche oder einfach die Reparatur des knarrenden Bodens – viele nutzen die zusätzliche Finanzspritze, um es sich daheim noch ein Stück gemütlicher zu machen. Etwa 6 Prozent stecken das Geld in Renovierungen oder Sanierungen, und 3 Prozent gönnen sich neue Möbel oder Haushaltsgeräte. Vor allem die Jüngeren unter 30 Jahren legen dabei noch etwas mehr Wert auf ihr Zuhause – in dieser Gruppe greifen 5 Prozent für Renovierungen oder Ähnliches tiefer in die Tasche. Und während insgesamt 1 Prozent das Weihnachtsgeld für Kaution und Umzugskosten nutzt, sind es bei den jungen Erwachsenen sogar 3 Prozent.

Sparen liegt voll im Trend

Wer glaubt, dass das Weihnachtsgeld gleich wieder unter die Leute gebracht wird, irrt. Für satte 21 Prozent der Österreicher:innen steht Sparen oder Investieren an erster Stelle. Besonders bemerkenswert: Bei den 18- bis 29-Jährigen legt fast jede/r Dritte das Extrabudget lieber auf die hohe Kante oder investiert es gleich in Wertpapiere. Zukunftsplanung statt spontaner Einkaufstour lautet hier das Motto.

Weihnachten feiern – und vielleicht einen Urlaub planen

Natürlich wollen viele auch einfach das Fest genießen: 15 Prozent sagen, dass sie ihr Weihnachtsgeld für Geschenke, Feiern und die Feiertage ausgeben. Bei den Jüngeren sind es sogar 19 Prozent, die ihre Liebsten (und vielleicht auch sich selbst) beschenken. Ebenso 19 Prozent hegen schon Urlaubsgedanken. Ob ein Städtetrip im Frühjahr oder die große Reise im nächsten Sommer – für sie ist das Weihnachtsgeld ein Ticket ins nächste Abenteuer.

Alltagskosten und alte Rechnungen begleichen

Aber nicht nur Luxus und Vergnügen stehen auf dem Plan: Immerhin 11 Prozent nutzen das Weihnachtsgeld, um laufende Kosten zu decken. Bei den jungen Erwachsenen ist dieser Wert mit 5 Prozent zwar etwas niedriger, aber die finanzielle Entlastung spielt in allen Altersgruppen eine Rolle. 8 Prozent möchten mit dem Geld offene Rechnungen oder Kredite abbezahlen – auch das ein Schritt in Richtung mehr finanzieller Freiheit.