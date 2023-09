Unternehmen aus Liesing laden zum Grätzlfest 2023

Auch dieses Jahr findet am 15. 9. ab 13 Uhr wieder das Liesinger Grätzlfest von WIR23 statt. Diesmal beim WIR23-Mitglied Winter Art in der Atlwirthgasse 6-10.

Liesinger haben es gut. Alles, was sie so suchen, finden sie auch gleich ums Eck. Diesen regionalen Handel zu fördern hat sich die Wirtschaftsinitiative WIR23 auf die Fahnen geschrieben. Mehr als 100 Betriebe aus dem 23. Bezirk haben sich dafür bis jetzt zusammengeschloßen. Und diese präsentieren sich am 15. September ab 13 Uhr am Liesinger Grätzlfest.

„Gemeinsam wollen wir wieder auf die Vielfalt von Unternehmen & Leistungen im 23. Bezirk aufmerksam machen. Mit fast 50 Ausstellern, vielen Aktivitäten & Gewinnspielen, gutem Essen & Trinken, Kinderprogramm und Musik laden wir Sie ein, einen abwechslungsreichen Nachmittag und Abend mit uns zu verbringen.“, so Maria Praxmarer, die Obfrau des Vereins.

Der größte Teil des Festes wird umrahmt von 39 Ständen verschiedenster Unternehmer aus dem 23. Bezirk aus verschiendsten Branchen, wie Gesundheit, Sport, Handwerk, Beratung Solarenergie, Essen &Trinken, um nur einige zu nennen. Bei einigen Ständen wird es auch die Möglichkeit für Gewinne der jeweiligen Aussteller geben. Beim Stand von e-Motion können E-Bikes am Festgelände getestet werden.

Für die Kleinsten wurde der Kasperl eingeladen, es wird „Kinder schminken“ geben und am Stand der Firma Blumen Stieber werden mit den Kindern Basteleien mit Blumen stattfinden. Für die Großen gibt es interessante Impulsvorträge zu den verschiedensten Themen, die nicht nur Unternehmer betreffen, sondern auch Endkonsumenten. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt: Mit einem Food-Truck, gutem Wein, Bier aus Rodaun und Traubensaft und verschiedenen anderen Köstlichkeiten aus dem 23. Bezirk.

Das Grätzlfest im Detail

Wann: Freitag, 15.9. ab 13:00

Wo: Winter Art, in der Atlwirthgasse 6-10, 1230 Wien.

Vorregistrierung: hier

Weitere Infos: hier

Grätzlenergie am Grätzlfest

Die Grätzl Energie macht den 23. Wiener Gemeindebezirk zum Vorzeigebezirk für ganz Österreich: Getreu dem Motto „miteinander füreinander“ hat sich die Grätzl Energie zum Ziel gesetzt, den gesamten 23. Bezirk mit klimaneutralem Strom zu versorgen. Das funktioniert, indem sich Haushalte und Unternehmen zusammenschließen und gemeinsam Strom produzieren, verbrauchen und teilen.

Heute, zwei Jahre nach der Gründung, ist die EEG auf bestem Weg dahin. Sie ist nicht nur ein vom Klima- und Energiefonds ausgezeichnetes Pionierprojekt, sondern wächst ständig: Die Grätzl Energie hat heute knapp 40 Mitglieder und vier lokale Produzenten. Seit Juli ist auch die größte PV-Anlage im 23. Bezirk auf dem Dach der Europahalle mit knapp 1.000 kWp Teil der Grätzl Energie.

Am 15. September sind alle Liesinger sind herzlich eingeladen, sich im Rahmen der Veranstaltung beim Stand der Erneuerbaren Energiegemeinschaft (EEG) Grätzl Energie und während des Impulsvortrags von Roland Kuras über die Energiezukunft ihres Heimatbezirks zu informieren.

Mehr Infos unter www.power-solution.eu