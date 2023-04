„Unverpackt“: Ein letztes Mal in der Kulisse

Ludwig W. Müller präsentiert am 27. April 2023 um 20 Uhr in der Kulisse seine letzte Vorstellung seines Kabarettprogramms „Unverpackt“. Der mit dem Salzburger Stier ausgezeichnete Oberösterreicher zeigt in seinem Solo selbst erzeugte Pointen – verpackungsfrei und ohne künstliche Versüßungsmittel.

In „Unverpackt“ legt Müller alle sprachlichen Hüllen ab und kritisiert unter anderem die Kurzlebigkeit von Produkten und die heutige Arbeitswelt. Höhepunkt des Programms sind seine Schüttelreime, die Fans des Müllerschen Wortwitzes begeistern werden.

Diese Vorstellung ist die letzte Gelegenheit, „Unverpackt“ in der Kulisse zu erleben, bevor der Kabarettist im Herbst sein neues Programm in Wien präsentiert.

Tickets unter www.kulisse.at