Berggenuss & Entspannung: Urlaub am Hochkönig erleben

Bergzeit ist Genusszeit – versehen mit zahlreichen Wohlfühlmomenten. Abseits des Trubels und doch direkt an der Piste lädt das Hotel & SPA Urslauerhof**** ein, den Arbeitsalltag hinter sich zu lassen… und das geht nicht nur auf der Skipiste gut, sondern auch im neu umgebauten Relax-Bereich des Hotels: Erst Wintervergnügen genießen, dann Seele baumeln lassen – so macht ein Urlaubstag Spaß.

Sonniger Wintergenuss am Hochkönig

Inmitten der Salzburger Alpen findet sich das 4-Sterne Hotel & SPA Urslauerhof in Maria Alm, das umgeben von kilometerlangen Pisten des Hochkönigs zum (Winter-)Urlauben einlädt. Einfach nach draußen treten und sich direkt im Skigebiet Hochkönig befinden, welches mit endlosen Winterwanderpfaden und unzähligen Loipen zum Erleben von Schnee-Abenteuern anregt. Die gewaltigen Gipfel des Gebirgsstocks locken Wintersportler, Schneeliebhaber und Gipfelstürmer zugleich an. Moderne Seilbahn- und Liftanlagen im Skigebiet und eine Extraportion Gastfreundlichkeit im Hotel Urslauerhof machen das Gipfelglück perfekt.

Glücksmomente sammeln in der „Hoamat“

Wer Aktivurlaub mit Entspannung kombinieren mag, ist im Hotel & SPA Urslauerhof**** genau richtig. Das Hotel liegt nicht nur direkt an der Skipiste, sondern verfügt auch über einen einladenden Wellnessbereich, der gerade erst erweitert wurde. Wer am Berg ausreichend Schnee und Kälte genossen hat, kann sich in der Lehm-, Finn- oder Zirbensauna wieder aufwärmen und bedenkenlos alle Viere von sich strecken.

Doch damit nicht genug: ein großzügiger Ruheraum, die Infrarot-Sauna oder das neue Dampfbad versprechen noch mehr Erholung. So kommt im geräumigen Relax-Bereich echte Wohlfühlatmosphäre und Glückseligkeit pur auf. Die Badelandschaft bietet zusätzlich einen beheizten Außenpool – spätestens hier lockern beanspruchte Muskeln wieder auf. Das Beste ist: Nach einem umfassenden Wellnessprogramm lässt die alpine Gemütlichkeit keineswegs nach.

Auch die Unterkünfte sind harmonisch und stilsicher abgestimmt. Liebevoll und individuell ausgestattete Zimmer und Suiten bieten viel Urlaubsfreiheit für die ganze Familie. Mit dem Umbau hat die Gastgeberfamilie Kraker vom kleineren Kuschelstudio bis hin zum großzügigen Familienzimmer hochwertige Materialien mit Stil, Eleganz und Wohlfühlatmosphäre verbunden. Mit einem echten „Hoamat“-Gefühl lebt’s sich in dieser abwechslungsreichen Idylle direkt wie „dahoam“ vom ersten Urlaubstag.

Verschneites Naturparadies & feine Schmankerl

Pistenspaß geht mit guter Küche einher, denn wer sportelt muss auch essen. Ein abwechslungsreiches Frühstück und das verwöhnende Abendessen bieten mit regionalen, aber auch internationalen Spezialitäten wahre Gaumenfreuden.

Hochkönig-Wintertipp: Zeitiges buchen lohnt sich mit dem Ski amadé online Frühbucher-Bonus.

Specials

Urslauerhof’s Jänner-Special (05.01.2025 – 20.01.2025) 4 Tage bleiben – nur 3 Tage bezahlen

1x Sportmassage pro Erwachsenem

Alle Urslauerhof Inklusivleistungen

ab € 620,00 p.P.



Mehr erfahren! Wellness & Skitage im Jänner (05.01.2025 – 20.01.2025) 3 Übernachtungen

1x Hoamatmassage 50min pro Erwachsener

Urslauerhof’s Verwöhnpension

Freie Benützung der hauseigenen Bade- und Saunalandschaft

Alle Urslauerhof Inklusivleistungen ab € 634,00 p.P. Mehr erfahren! Hochkönig Kurztrip (08.02.2025 – 15.02.2025) Urslauerhof’s Verwöhnpension für kulinarische Highlights

für kulinarische Highlights Early Check-in ab 8:00 Uhr für einen stressfreien Start

für einen stressfreien Start Frühstücksbuffet am Anreisetag inklusive

inklusive Ski in & Ski out : direkt auf die Piste

: direkt auf die Piste 1x Aromaölmassage pro Erwachsener inklusive

pro Erwachsener inklusive Kostenloses Zimmer-Upgrade (nach Verfügbarkeit)

(nach Verfügbarkeit) Late Check-out bis 15:00 Uhr – ohne Aufpreis ab € 415,00 p.P. Mehr erfahren! Sonnenskilauf & Osterwochen (08.03.2025 – 31.03.2025) Sonnenskilauf im Urslauerhof – Ihr Skihotel direkt an der Piste! Familienaktion im Urslauerhof

Osterfamilienaktion Ski amadé

1x Sportmassage inklusive

Urslauerhof’s Verwöhnpension

Freie Benützung der hauseigenen Bade- und Saunalandschaft

Alle Inklusivleistungen ab € 624,00 p.P. Mehr erfahren!

