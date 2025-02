Valentinstag: Herzerlklopfen in der Silent Disco Bim

Love is in the air – und das mitten in Wien: Am 14. und 15. Februar startet die WLx Silent Disco Bim und verwandelt eine Straßenbahn in eine rollende Party-Location rund um den Ring. Flirtfaktor: hoch!

Die Wiener Linien haben sich gemeinsam mit Silent Disco Austria ein besonderes Geschenk für alle Öffi-Fans ausgedacht. Tanzen, feiern und gemeinsam eine unvergessliche Nacht erleben – und das alles in der Bim!

Tanzen mit Kopfhörern und Flirten in der Partybim

Mit kabellosen Kopfhörern ausgestattet, erwartet die Gäste eine einzigartige musikalische Fahrt durch Wien. Zwei DJs liefern parallel verschiedene Musikrichtungen – wer welchen Sound auf den Ohren hat, entscheidet jeder selbst. Die Bim fährt von 20 bis 1 Uhr vom Karlsplatz über den Ring und kehrt anschließend wieder zum Ausgangspunkt zurück. Falls der Valentinstag schon verplant ist, gibt es am 15. Februar eine zweite Chance auf das einmalige Erlebnis.

Events an den außergewöhnlichsten Orten Wiens

Die WLx-Eventreihe der Wiener Linien bringt Kultur und Unterhaltung an ungewöhnliche Schauplätze. Neben der Silent Disco Bim gab es bereits Highlights wie die WLx Comedy Night in der Straßenbahn und einen spektakulären Rave in einer U-Bahn-Station.

WLx Silent Disco Bim

Freitag, 14.2.2025 & Samstag, 15.2.2025

Jeweils 20–1 Uhr

Station Karlsplatz, Otto-Wagner-Pavillons, Endstelle 4A (Bus), 1010 Wien

Tickets: Der Vorverkauf startet am 3. Februar 2025 um 9 Uhr; Preis pro Ticket: EUR 15,00.

Tickets für die Silent Disco Bim am 14.2. und am 15.2.!