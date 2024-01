Ein Liebesrausch unter Wasser am Valentinstag

Romantische Abendführungen, Kois mit Busserln und ein aphrodisierendes Dinner im 360°OCEAN SKY Restaurant

Am 14. Februar 2024 lädt das Haus des Meeres zu einem ganz besonderen Valentinstagsereignis ein, das nicht nur Tierliebhaber, sondern auch Verliebte begeistern wird.

Unter dem Motto „Liebesleben im Ozean“ erwartet die Besucher eine romantische Reise durch die faszinierende Welt der Meeresbewohner.

Für Singles, Verliebte und Freunde gleichermaßen

Lisztäffchen | ©Dominik Moser

Die romantischen Abendführungen starten um 17 und 18:30 Uhr und bieten eine einzigartige Gelegenheit, das Liebeleben der Tiere näher kennenzulernen. Für 25 Euro pro Person bzw. 50 Euro pro Paar können Sie gemeinsam mit Ihrem Lieblingsmenschen eine Stunde lang in die Welt der Liebe und Zweisamkeit der Meeresbewohner eintauchen. Die Touren beinhalten nicht nur interessante Fakten über das Liebesverhalten der Tiere, sondern werden auch von zarten „Busserln“ der Kois begleitet, die das romantische Erlebnis abrunden.

Photobooth und Gewinnspiel im 10. Stock

Nach den Führungen haben die Besucher die Möglichkeit, den „Puppi in Love“ – Photobooth im 10. Stock zu besuchen. Hier können Sie mit den Meeresbewohnern vor der Linse posieren und Erinnerungen an diesen besonderen Tag festhalten. Als besonderes Highlight besteht die Chance, am Gewinnspiel teilzunehmen. Veröffentlichen Sie Ihren besten Schnappschuss auf Instagram mit dem Hashtag #lovehdm und haben Sie die Möglichkeit, einen 100€-Wertgutschein vom 360°OCEAN SKY Restaurant zu gewinnen.

Aphrodisierendes Dinner im 360°OCEAN SKY Restaurant

Den romantischen Abend können Sie schließlich im 360°OCEAN SKY Restaurant über den Dächern von Wien ausklingen lassen. Genießen Sie ein aphrodisierendes Dinner bei Kerzenschein und lassen Sie sich von der atemberaubenden Aussicht verzaubern.

Möchten Sie den Abend in einzigartigem Ambiente ausklingen lassen? Genießen Sie gemeinsam mit Ihrem Liebsten oder Ihrer Liebsten ein unvergessliches 4-Gänge-Menü hoch über den Dächern Wiens. Das Dinner ist für nur € 60,- pro Person erhältlich und beinhaltet bereits das Gedeck.

Einzigartiges Zusammenspiel von Wissen, Romantik und Genuss

Das Haus des Meeres bietet die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Valentinstag. Ob allein, zu zweit oder in Begleitung von Freunden – erleben Sie eine einzigartige Mischung aus Wissenserweiterung, romantischer Stimmung und kulinarischem Genuss. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Tickets und tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Liebe im Ozean.

→ Melden Sie sich für die Führung oder das Kombiangebot aus Führung und Dinner unter haus-des-meeres.at/zoo/valentinstag an.

→ Möchten Sie das Dinner ohne begleitende Führung buchen? Kein Problem! Melden Sie sich einfach auf oceansky.at/valentinstag-wien-restaurant an. Dort finden Sie auch das detaillierte Valentinstagsmenü.