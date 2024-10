VAMED Vitality World lädt Feuerwehr-Mitglieder zur Erholung ein

Wohltuender Ausgleich nach den fordernden Aufräumarbeiten: Als Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren lädt die VAMED Vitality World Helferinnen und Helfer in ihre Thermenresorts ein!

Die beeindruckende Leistung der Freiwilligen Feuerwehren

9 Bundesländer, 4.774 Feuerwehren, 353.798 Mitglieder und 3.336.370 Einsatzstunden pro Jahr: Rund um die Uhr schützen Österreichs Feuerwehren Mensch und Tier, bekämpfen Brände und leisten Hilfe in Gefahrenlagen, bei Unfällen und in Notsituationen – der überwiegende Teil davon ehrenamtlich. So auch bei der verheerenden Hochwasserkatastrophe, die erst kürzlich in weiten Teilen des Landes ihre Spuren hinterließ.

Mittlerweile sind die Aufräumarbeiten weitestgehend abgeschlossen – zurück bleibt neben den Schäden auch die körperliche und geistige Erschöpfung der Einsatzkräfte. Beim Thermenmarktführer VAMED Vitality World ist man sicher: Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Helferinnen und Helfern „Danke” zu sagen!

Gesundheitsfördernde Auszeit im Thermalwasser

Klaus Hofmann, Managing Director der VAMED Vitality World: „Vollkommen freiwillig leisten Menschen Tag für Tag einen unvorstellbar wertvollen Dienst im Einsatz für die Gesellschaft. Wir möchten ihnen etwas zurückgeben und den Einsatzkräften eine gesundheitsfördernden Auszeit im wohltuenden Thermalwasser unserer Resorts ermöglichen!“

Konkret bedeutet das*: Im Zeitraum vom 11. bis 25. Oktober 2024 erhalten alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Österreichs als Dankeschön für ihren Einsatz im Kampf gegen das Hochwasser und seine Folgen kostenlosen Eintritt in den sechs Thermenresorts der VAMED Vitality World. Vom AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, dem TAUERN SPA Zell am See – Kaprun und Spa Resort Geinberg über das Thermenresort Laa und die Therme Wien in die St. Martins Therme & Lodge ist damit verdiente Entspannung in den schönsten Regionen Österreichs garantiert!

Verdiente Erholung in den Resorts der VAMED Vitality World

Wissenschaftlich bewiesen ist, dass Thermenbesuche – mit Bewegung im warmen Wasser, Ruhephasen auf bequemen Liegen und bei wohltuenden Massagen oder Aufgüssen – langfristig zum Erhalt der Gesundheit beitragen und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. „Mit höchster Gesundheitskompetenz bieten unsere Resorts Entspannung und Wohlbefinden für Körper, Geist und Seele und bieten einen Rückzugsort nach den anstrengenden Wochen im Katastropheneinsatz“, so Hofmann.

So profitieren Feuerwehrmitglieder

Um in den Genuss dieser wohlverdienten Auszeit zu kommen, müssen interessierte Feuerwehrmänner und

-frauen im Aktionszeitraum im Oktober 2024 lediglich ihren Mitgliedsausweis einer FF-Organisation an der Thermenkasse vorzeigen und erhalten in den Resorts der VAMED Vitality World ein kostenloses Thermen Tagesticket. Tipp: Mitglieder im VAMED VitalityClub profitieren zusätzlich bei jedem Besuch in den Thermenresorts der VAMED Vitality World – zum Beispiel von exklusiven Angeboten, attraktiven Gutscheinen oder dem persönlichen VitalityClub-PLUS. Als Willkommensbonus gibt es für alle Neuanmeldungen in der VitalityClub-App 200 VitalityClub-Punkte. Gleich downloaden!