Vermisster Mann tot in Neuer Donau aufgefunden

Die Leiche eines seit 17. Juli abgängigen Mannes wurde in der Neuen Donau entdeckt. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Ein Radfahrer bemerkte den leblosen Körper des Mannes in der Donau treibend und verständigte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte nur mehr der Tod des 50-Jährigen festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der Verstorbene abgängig gemeldet war. Er war am 17. Juli von einem Spaziergang an der Donau nicht mehr zurückgekehrt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen tragischen Badeunfall handelt.