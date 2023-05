Verschuldet, aber: „Der Dogenhof brennt weiter“

Long Covid ist nicht nur eine schwere Krankheit, unter der viele Mitbürger noch immer leiden, sondern auch eine wirtschaftliche Langzeitfolge der bisher größten Krise unseres Jahrtausends: Unter den vielen Lokalen, die vor dem Ruin stehen, hat es jetzt auch den berühmten Dogenhof in der Praterstraße erwischt.

Das Restaurant, das im Jahr 2019, also gerade vor der Covid-19-Krise eröffnet hat und neben einem tollen Frühstück auch eine gehobene Küche für Lunch und Dinner anbietet, wird von finanziellen Problemen bedroht: Aktuell möchte man den Gläubigern anbieten, 20 Prozent der Gesamtschuld von über einer halben Million Euro zurückzuzahlen. Nur so könne man überleben!

Ehrgeiz

„Der Dogenhof brennt weiter“, steht in Großbuchstaben auf der Homepage: Damit will man nicht nur auf die „konsequente, radikale Feuerküche in Wien“ hinweisen, sondern vor allem auf den Ehrgeiz weiterzumachen. Allerdings ist auch Feuer am Dach!