VHS-Reparatur-Cafés: Reparieren zahlt sich aus

Die VHS Reparatur Cafés helfen ab September beim Ressourcenschonen. Kostenlose Termine werden an der VHS KunstHandWerk in Margareten und – jetzt neu – im Demontage- und Recyclingzentrum in Penzing angeboten.

Es ist schon ärgerlich, wie kurzlebig manche Elektrogeräte, Werkzeuge und Co sein können – ein paar Mal verwendet und schon geht nichts mehr. Wie dankbar war man früher, wenn sich in der Familie geschickte „Tüftler“ gefunden haben, die das kaputte Stück mit „Zauberhänden“ wieder in Gang setzen konnten. Leider ist heute nicht selten eine Neuanschaffung mangels leistbarer Reparaturmöglichkeiten die einfachere oder günstigere Alternative. Ein „No-Go“ für die Umwelt: Ressourcen werden verschwendet und manches Gerät, das mit ein wenig Geschick und Fachkenntnis wieder gute Dienste leisten könnte, landet zu schnell auf dem Müll.

Kostenlose Reparatur Cafés mit erfahrenem Repair Team

Die VHS Reparatur Cafés bieten hier Hilfe, die das Börsel schont. Bei kostenlosen Terminen ab September wird an der VHS KunstHandWerk und jetzt auch erstmals am Demontage- und Recyclingzentrum (DRZ) alten Geräten neues Leben eingehaucht. Ziel des Reparatur Cafés ist, die Lebensdauer von Geräten zu verlängern, weniger Abfall zu produzieren und damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Das Team von Freiwilligen mit viel Facherfahrung und noch mehr Geduld hilft beim Reparieren. Welche Geräte können zum Reparieren mitgebracht werden?