VHS setzt informativen Demokratie-Schwerpunkt

Was hat die Verfassung mit mir zu tun? Ist Wohnen ein Grundrecht? – diesen und anderen Fragen rund um das Thema Demokratie widmet sich die VHS das Jahr über in zahlreichen Veranstaltungen.

Unter dem Motto „DEMOKRATIE – Miteinander leben, voneinander lernen“ setzen die Wiener Volkshochschulen einen Jahresschwerpunkt und laden im März in abwechslungsreichen Veranstaltungen, die alle Facetten von Demokratie beleuchten, zum Diskutieren ein:

– Live Schaltung ins EU-Parlament (Webinar)

Wer sich immer schon einmal gefragt hat, was im EU-Parlament wirklich abspielt, bekommt am 11. März mit der VHS Penzing die Möglichkeit dazu. Eine Liveschaltung nach Straßburg gibt Einblick ins Parlamentsgeschehen und wie die Abgeordneten verschiedener Länder zusammenarbeiten: Bei welchen Themen geht es hoch her und wie sieht der Alltag im Parlament aus?

Wann: 11.03.2024, 19–20.30 Uhr

Wo: Online

Kostenlos

– Rechtsstaat und Judikative – was hat die Verfassung mit mir zu tun?

Am 12. März gibt es die Gelegenheit, dem Präsidenten des österreichischen Verfassungsgerichtshofs, DDr. Christoph Grabenwarter, direkt Fragen zur Verfasstheit der zweiten Republik zu stellen. Im Rahmen des „Landstraßer Gesprächs“ der VHS Landstraße können Themen diskutiert werden, die uns alle bewegen – zum Beispiel: Mit welchen Herausforderungen war Österreichs Demokratie im Ausnahmezustand ab 16. März 2020 konfrontiert?

Wann: 12.03.2024, 18–19.30 Uhr

Wo: Klubsaal der VHS Wiener Urania, 1., Uraniastraße 1

Kostenlos

– Was kann eine Marktwirtschaft und was kann sie nicht?

Inflation, Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung und Ungleichheit: Die Antworten der Politik auf diese Missstände sind teilweise einander entgegengesetzt. Wie kommt es, dass diese unterschiedlichen Antworten Unterstützung prominenter Wirtschaftswissenschaftler:innen finden? Die kostenlose Veranstaltung der VHS Meidling zeigt und diskutiert verschiedene Konzepte sowie die Möglichkeiten und Grenzen politischer Lenkung des Wirtschaftslebens.

Wann: 13.03.2024, 17–19 Uhr

Wo: VHS Meidling, 12., Längenfeldgasse 13-15

Kostenlos

– Politisches Café. Thema: Wohnen als Grundrecht

Leistbare Wohnungen sind in Zeiten von allgemeiner Teuerung und Energiepreissteigerung zur Mangelware geworden. Dabei sind Wohnräume viel mehr als ein Dach über dem Kopf: Es geht auch darum, sich im eigenen Wohnumfeld wohl und sicher zu fühlen und Alternativen zu denken, wie ein nachhaltiges Leben möglich ist. Im Politische Café wird die Frage diskutiert, wie wir in Zukunft leistbar und gut wohnen können.

Wann: 13.03.2024, 19–20.30 Uhr

Wo: VHS Alsergrund, 9., Galileigasse 8

Kostenlos

– Krieg und Medien: Hinter den Kulissen der Berichterstattung

Die VHS Liesing widmet sich im Rahmen einer Kooperation mit Reporter ohne Grenzen (RSF) den Facetten der medialen Kriegsführung und deren Bedeutung im Kontext von Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten. Der Vortrag zeigt, wie Reporter ohne Grenzen (RSF) internationalen Journalist:innen Versicherungsschutz für Kriegs- und Krisengebiete bietet.

Mit: Dr. Susanne Scholl, Autorin und langjährige ORF-Korrespondentin in Moskau

Wann: 14.03.2024, 18–19.30 Uhr

Wo: VHS Liesing, Liesinger Platz 3

Kosten: € 7,–

– Caring4future: Entwürfe einer solidarischen Zukunft

Bei diesem Impulsworkshop der VHS Donaustadt geht es um die Frage, was Kinder in einer Gesellschaft, die Fürsorge in ihr Zentrum stellt, lernen würden. Unter welchen Bedingungen würden Menschen in so einer Gesellschaft altern? Und wie würde Arbeit aussehen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen und nicht an Profitmaximierung orientiert? Denn es wird breit diskutiert, dass unsere Lebensweise ökologisch und sozial langfristig nicht tragbar ist. Doch damit die Wirtschaft weiterwächst, werden vor allem Frauen, Migrant:innen und die ökologischen Lebensgrundlagen ausgebeutet.

Wann: 20.03.2024, 18–21 Uhr

Wo: VHS Donaustadt, 22., Bernoullistraße 1

Kosten: € 36,–

Weitere Infos und alle Angebote unter www.vhs.at/demokratie