VHS-Walk & Talk: Wie die Landstraße entstanden ist

2.000 Jahre spannende Bezirksgeschichte erwarten Teilnehmer des VHS-Kurses „Geheimtipp 1030: Wie die Landstraße zur Landstraße wurde (Walk & Talk)” am 23. August 2024.

Die ehemalige Vorstadt Wiens wurde 1302 erstmals urkundlich erwähnt: als „Lantstrazz“, was so viel wie „öffentlicher Weg durchs Land” bedeutet. 1850 wurde die Landstraße mit den Vorstädten Erdberg und Weißgerber dann schließlich als dritter Bezirk Landstraße eingemeindet. Doch die Spuren einer Besiedlung reichen noch viel weiter zurück.

Geheimtipp Landstraße: Entwicklungsgeschichte des Bezirks kennenlernen

Auf einem Streifzug durch den 3. Bezirk erfahren Sie an verschiedenen Stationen mehr aus 2.000 Jahren Bezirksgeschichte. Sie kommen an den ehemaligen Wohn- und Produktionsstätten der Weißgerber vorbei und auch an der Gänseweide. Ein weiterer Stopp führt zur Erdberger Straße 41, wo einst die Taverne stand, in der im Mittelalter Richard Löwenherz gefangen genommen wurde. Römische Ruinen zeugen von einer frühen Besiedlung des Rennwegs und Flak-Türme stehen wie düstere Mahnmale aus der NS-Zeit im Arenbergpark. Doch auch dort, wo sich keine historischen Überbleibsel mehr sichten lassen, werden Sie merken, dass die Geschichte des Bezirks im Gedächtnis ihrer Straßennamen abgespeichert ist.